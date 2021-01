Phil Galfond prende il largo grazie alle ultime 2 sessioni contro Chance Kornuth su cui si porta a +544,500 dollari quando siamo arrivati a 23.500 mani sulle 35 mila in programma.

Anche questa Galfond Challenge si sta mettendo bene per il padrone di casa, Phil Galfond, che prende il largo con +544K di profitto su Chance Kornuth. Ci eravamo lasciati proprio con quest'ultimo che era riuscito a vincere due sessioni di fila.

Nella sessione #44 però è tornato in cattedra Phil con 80K vinti in 500 mani, e altre 500 mani si sono giocate nella sessione #45, ancora più disastrosa per Chance che ha perso 192K. Ora Galfond è avanti di +544 mila dollari quando siamo arrivati alle 23.500 mani sulle 35 mila in programma.