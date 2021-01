Siamo arrivati alla 5a puntata di High Stakes Poker Stagione 8 e Tom Dwan sembra aver scaldato i motori abbastanza. Dwan è stato il protagonista assoluto dell'ultima puntata con un piatto milionario.

Tom Dwan ha vinto uno dei piatti più ricchi mai visti finora nella quinta puntata di High Stakes Poker, un pot da quasi un milione di dollari, con un all-in a 3 con Jean-Robert Bellande e Lynne Ji prosciugati.

L'azione cash game si sta svolgendo con blinds $400/$800/$800 e a volte anche lo straddle da $1,600. La puntata difatti non inizia bene per Bellande subito irritato da un cooler iniziale. Dwan apre con 8-7 a quadri, Bellande chiama con 10-9 dal big blind, con call anche di Bryn Kenney con 5-2 a quadri, che aveva messo lo straddle. Dwan trova scala su un flop 6-9-10 mentre Bellande ha la doppia coppia. Grande azione e a suon di rilanci si arriva a un piatto da $352K che finisce nelle tasche di Dwan.

Prima del più ricco pot della puntata c'è una bella azione di Kenney che incassa un pot da 374K in bluff contro Steven. Kenney apre a $2,500 da under the gun con A-J. Steven 3-betta a $8,500 con J-10 a cuori e Kenney chiama. Flop 7-10-8, Kenney punta $35,000 e Steven chiama, forte della top-pair. Al turn arriva un J, con Kenney che spara ancora $69,000 e nuovo call di Steven che ora ha doppia coppa. Al River un 3 di picche scongiura eventuali colori e non cambia la situazione. Arriva la 3-barrell di Kenney per $147,000 su pot da $227,000. Steven ci pensa e poi folda impaurito dal possibile 9 di Kenney per la scala.

Arriva poi il piattone da $985K su cui non c'è molto da dire in verità come azione. Salomon apre a $4,000 con 5-3 a fiori in un piatto con straddle. Steven chiama con A-J a quadri, e Dwan si butta dentro dal bottone con Q-Q. Chiamano anche Lynne Ji con Q-10 dal big blind e Bellande sullo straddle rilancia $11,000 con A-K a fiori. Dwan controbilancia a $54,000, Ji va all in $163,000, e mette i resti anche JRB per $399,000. Salomon e Stevens tolgono il disturbo, Dwan chiama coprendo entrambe le puntate visto che aveva uno stock maggiore. I giocatori decidono di girare 3 board, con un main pot e altri due side pot:

BOARD #1: Jf - 9p- 9c - 4c - 10p

BOARD #2: Qq - Jc - 3p - 7p - Ac

BOARD #3: 5q - 5p - 5c - 7c - 7q

Ji e Bellande rimangono al verde e si alzano dal tavolo. Arriva Jason Koon e l'azione continua con un bel pot tra Kenney e Dwan. Kenney apre da early position con A-3 a quadri. Steven si appoggia con 7-7 cutoff, prima del rilancio da $12,000 di Dwan con A-K a picche dal bottone. Tre in gioco sul flop A-K-3. Dwan punta $22,000 con doppia coppia, Kenney chiama con la top-pair. Turn 3 di fiori. Ancora check-call di Kenney su puntata da $55,000 di Dwan. Stessa cosa al River dopo il 10 di cuori. Dwan punta $95,000 su un altro check di Kenney che questa volta fa check raise per $285,000. Dwan ci pensa e alla fine folla, con Kenney che porta a casa un altro gran piatto in semi bluff.