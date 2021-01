Ancora 3 sessioni alla Galfond Challenge tra Phil Galfond e Chance Kornuth arrivata a 24.800 mani sulle 35K in programma, ma non è cambiato quasi nulla, anzi Galfond ha aumentato il proprio vantaggio di circa 20K.

Torniamo a parlare della Galfond Challenge che nel weekend ha visto altre 3 sessioni che però non hanno spostato l'equilibrio che rimane nettamente dalla parte del padrone di casa, Phil Galfond, che è a +554,500 dollari dopo 24.800 mani. Mancano circa 10K mani e per Kornuth il tempo inizia a scarseggiare. Non dimentichiamo che in ballo c'è anche la side bet in cui Phil Galfond in caso di sconfitta dovrà dare a Kornuth $1 milione e se accade il contrario Chance Kornuth dovrà pagare Galfond $ 250.000.