La striscia vincente di 5 sessioni consecutive in positivo si è interrotta bruscamente per Daniel Negreanu, e ora è Doug Polk in striscia positiva da 3 sessioni, un rendimento che lo ha riportato a +$703.610,66 nel High Stakes Feud.

Continua l'azione del High Stakes Feud, la sfida tra Daniel Negreanu e Doug Polk. Ci eravamo lasciati alla sessione #27 vinta da Polk, ma con un Negreanu decisamente in ripresa (leggi qui), ma le cose sono nuovamente cambiate e Polk ha vinto le ultime 2 sessioni.

Nella sessione #28 si sono giocate 650 mani per un modesto +$26.198,60 per Polk che ha continuato anche nella sessione #29 con altri 608 mani per un +$73.728,29 che lo portano ad un complessivo +$703 610,66 dopo 17.108 mani giocate. La strada è ancora lunga, ma torna a farsi in salita per Kid Poker.