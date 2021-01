Vediamo le migliori mani della 6° puntata della stagione 8 di High Stakes Poker che continua con grandi colpi, tra le sfortune di Jean-Robert Bellande, qualche brutto colpo per Tom Dwan e anche il dominio di Rick Salomon che vince più di 250K nella puntata di ieri.

Continua il gioco ai PokerGO Studio, con High Stokes Poker stagione 8, ed è andata in scena la 6° puntata. Si gioca $200/$400 con possibilità di straddle. Nella scorsa puntata avevamo visto il dominio di Tom Dwan (leggi qui) che questa volta perde qualche colpo pesante.

La puntata inizia con alcuni volti nuovi al tavolo e la seguente situazione come stack, con tutti che acquistano circa 100K, tranne Salomon che carica pesante.

Rick Salomon $510,600

Sean Perry $119,200

Damien Leforbes $100,000

Jean-Robert Bellande $98,900

John Andress $97,700

Michael Schwimer $93,600

Torna Jean-Robert Bellande subito in azione contro Salomon. Il primo rilancia a $3,000 dal cutoff con K-K, chiamato da Salomon con 9-5 a fiori dallo small blind. Flop A-8-K con due fiori, quindi trips per JRB ma progetto a colore di Salomon che fa check/call sulla puntata da $2,000 di JRB. Al turno si completa il colore con un 7 di fiori e questa volta Bellande punta $9,000. Check/Raise di Salomon a $29,000 e call di Bellande. Al River un 2 di picche non cambia la situazione. Salomon va con una big bet da $64,800. Bellande ci pensa un pò e alla fine chiama, ma il pot da $ 201,200 va a Salomon. Davvero sfortunato Bellande in questa stagione, lo ammette anche il commentatore Gabe Kaplan.

Salomon continua al centro dell'azione, questa volta contro Dwan, in un pot con doppio straddle da $1,600. Dwan rilancia $5,000 con A-K. Salomon chiama con K-10 a cuori e al flop abbiamo 8-9-Q con due cuori, quindi un altro progetto a colore per Salomon. Entrambi fanno check per un turn che regala un A di fiori. Check-Calo di Dwan sulla puntata da 20K di Salomon. Al River arriva il 3 di cuori che regala il colore a Salomon che punta $54,000. "Dannazione Rick", le parole di Dwan che si prende del tempo per sorseggiare il suo caffè e alla fine folla lasciando il pot da $109,600 a Salomon. Dwan esclama "Mi hai bluffato", ma Salomon gli mostra il colore.

Bellande torna in gioco con un rilancio da $3,000 dal cutoff con 8-6 a cuori. Lo 3-betta a $11,000 Michael Schwimer, ex pitcher MLB e maggior vincitore al suo episodio di debutto, con Q-J a quadri. Al flop 6-7-J. Bellande con la coppia di 6 punta $14,000, Schwimer con i Jackson si appoggia. Al turn un 9 di quadri apre il progetto a colore di Schwimer che punta $23,000 e questa volta è Bellande a chiamare. Al River 2 di quadri, si chiude il colore di Schwimer, con Bellande che fa check ancora. Schwimer punta $17,000 e su un pot da $116,800 JRB ci pensa molto ma alla fine folda.

Proprio all'ultima mano della puntata torna in scena Dwan che con K-K va in 3-bet per $11,000 dopo il rilancio da $3,000 dal cutoff di Schwimer con 4-3 off. Al flop J-A-9. Dwan fa check-call sulla puntata da 11K di Schwimer in bluff pieno. Al turn un 5 di fiori, e altro check di Dwan. Schwimer questa volta spara l'all in da $64,200. Dwan ci ha pensato parecchio prima di lanciare la sua coppia di K rinunciando al pot da $109,600. "Boom", ha detto Schwimer con un sorriso prima di mostrare il bluff.

Questa la situazione degli stack a fine episodio:

Rick Salomon $766,600

Tom Dwan $273,200

Jean-Robert Bellande $230,700

Sean Perry $229,200

John Andress $165,600

Michael Schwimer $142,200

Damien Leforbes $62,100