Continua senza sosta la sfida High Stakes Feud tra Daniel Negreanu e Doug Polk. Dopo due sessioni positive che avevano riacceso la speranza della rimonta di Negreanu da sotto 1 milione, nella sessione #33 il canadese ha avuto una botta d'arresto.

Ancora High Stakes Feud, ma questa volta il vento torna a cambiare per Daniel Negreanu che continua ad avere più singole sessioni vincenti, ma ad essere sotto. Esclusa la sessione #31 da quasi 400K di profitto, Daniel non ha mai messo a segno colpi importanti, e ora si ritrova a -708,000 dollari nella sfida con Doug Polk che nell'ultima sessione gli ha scucito 136K. La sfida è arrivata alle 19.300 mani sulle 35K in programma. Come sempre vi lasciamo col video della sessione e interviste finali con DNegs.