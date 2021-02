Andiamo a vedere l'azione più interessante e le mani più ricche nella 7a puntata dello show High Stakes Poker, giunto alla stagione 8. Si segnala in particolare un piattone tra Jean-Robert Bellande e Rick Salomon.

Nella puntata 6 ancora brutti colpi per JRB, qualche fold negativo di Dwan e un Salomon a comandare l'azione (leggi qui). Andiamo a vedere la 7° puntata di High Stakes Poker stagione 8 che ha regalato altri colpi di scena e un Salomon ancora protagonista. Salomon riprendeva con uno stack di $867,500. Ecco gli stack al via:

Rick Salomon $867,500

Sean Perry $270,000

Michael Schwimer $247,600

Tom Dwan $222,800

John Andress $162,400

Jean-Robert Bellande $99,300

Damien Leforbes $50,000

Iniziamo però dalla primissima mano dell'episodio con Damien Leforbes che rilancia $1,600 con 6-5 a fiori. Jean-Robert Bellande chiama dal cutoff con 7-6 a picche ma dal bottone Michael Schwimer fa $7,000 con Q-Q. Chiama anche Tom Dwan, che aveva fatto lo stradale, con A-4 a cuori. Call anche per Leforbes e Bellande, al Flop 2-7-9 con due picche, quindi Bellande ha middle pair e progetto a colore, e fa check. Schwimer esce puntando $24,000 e dopo il fold di Dwan e Leforbes, Bellande fa check raise all-in. Schwimer chiama per $135K e si decide per un doppio board. Al primo abbiamo un 10 e un 4 che non spostano la situazione. Al secondo abbiamo un A di picche che regala il colore a JRB ma al River un altro K di picche da il colore con la Q di picche a Schwimer che porta a casa l'intero pot da 299K.

Poco dopo ancora in azione Bellande che rilancia $2,000 dal bottone con 9-7 e Schwimer chiama dal piccolo buio con 5-3 a quadri. Call anche di Salomon dal big blind con 8-5 e il flop è perfetto per lui con 9-7-6 con scala floppata e fa check dopo il check di Schwimer mentre Bellande punta $5,000 con la sua doppia coppia. Schwimer fold, Salomon rilancia a $17,000 e Bellande chiama. Al turno un 4 fa questa volta puntare 25K a Salomon con call di Bellande. River un 9 chiude il full di. JRB punta $135,000 e Salomon chiama, ma questa volta il piatto più ricco della puntata (360K) va a Bellande.

Chiudiamo con una mano aperta da Schwimer con un rilancio da $4,000 da hijack con 10-9. John Andress contro-rilancia a $12,000 dal bottone con JJ. Schwimer decide di chiamare. Flop 10-7-2 Rainbow. Schwimer fa check, Andress punta $15,000 e check raise di Schwimer a $30,000 chiamato da Andress. Al turn J che ribalta la situazione. Schwimer fa check-call per $35,000. Al River 10 che da il trips a Schwimer che va all in e Andress chiama per i suoi rimanenti $58,000, raddoppiando con un pot da $272,200.