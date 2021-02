Un altra sessione fiume, la #35, è andata in scena ad High Stakes Feud, e ancora una volta Daniel Negreanu ne esce male con un passivo di -209K che riporta Doug Polk in vantaggio di quasi 1 milione di dollari quando siamo arrivati a 23 mila mani.

Ancora una sessione di High Stakes Feud, la numero #35 per Daniel Negreanu e Doug Polk arrivati a 23.000 mani complessive. E' ancora una sessione negativa per DNegs che questa volta lascia al tavolo 209K di passivo con Doug Polk che torna a volare a +946,000 dollari. Il colpo di reni del canadese nella sessione #31 (leggi qui) sembra un atto rimasto isolato e nella sessione #34 Negreanu era stato anche accusato di non rispettare le regole (leggi qui).