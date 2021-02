Una nuova puntata della stagione 8 di High Stakes Poker, l'8°, ha visto lasciare il tavolo ben due giocatori usciti con le ossa rotte: Rick Salomon e Michael Schwimmer. Jean-Robert Bellande perde un pot da $637,700.

L'altro giorno abbiamo visto l'azione col pot da quasi 1 milione di dollari vinto da Tom Dwan (leggi qui), ma oggi continuiamo i nostri report su High Stakes Poker stagione 8, con la nuova puntata, l'8°, che non ha risparmiato colpi di scena e grandi piatti e che è iniziata con 6 giocatori al tavolo + Dwan in sit out. Andiamo a vedere i più interessanti, ma come sempre ecco il recap delle chips al tavolo a inizio puntata:

Rick Salomon $606,000

Jean-Robert Bellande $489,100

John Andress $298,000

Sean Perry $271,600

Damien Leforbes $157,800

Michael Schwimer $75,700

Nella primissima mano abbiamo un rilancio a $2,500 da middle position di Damien Leforbes con 7-7, segue una three-bet a $9,000 di un aggressivo Michael Schwimer dal cutoff con K-8 off. Leforbes chiama e al flop abbiamo 8-8-5 per un trips di 8 di Schwimer. Check-call di Leforbes su puntata da $6,000. Turn 4, e altro check call da $15,000. Al River un 7 regala il full vincente a Leforbes che fa ancora check lasciando l'azione a Schwimer che punta altri $24,000. Leforbes questa volta va di check raise all-in. Schwimer chiama e il piatto da $153,400 se lo pappa Leforbes.

A questo punto Michael Schwimer ricarica $100,000 ed è nuovamente in azione con un rilancio da $3,000 da hijack con 5-4 off. Intanto è tornato al tavolo anche Tom Dwan che dallo small blind va di three-bet a $13,000 con A-K e trova il call di Schwimer. Flop 4-5-2, Dwan spara altri $14,000 e Schwimer con la doppia coppia fa solo call. Al turn A di cuori. Dwan questa volta fa check, seguito da Schwimer. Al River abbiamo un J. Dwan bet $25,000, ma Schwimer va all-in. Dwan va in tank e alla fine decide di chiamare per il double up di Schwimer che incassa il piatto da $200,800.

Tom Dwan ancora in azione, apre a $2,500 con A-6 a quadri. 3bet di Sean Perry a $8,000 con A-A, Jean-Robert Bellande da small blind si butta dentro con una four-bet a $30,000 con 10-8 a quadri. Fold di Dwan, altro rilancio di Perry a $70,000. Bellande decide di chiamare. Al turno 10-5-7 Rainbow. Bellande fa check, Perry punta $40,000 su un piatto da $144,100 e Bellande chiama ancora. Check-call da $70,000 anche al turn con un 9 di fiori che apre il progetto a scala di JRB. Al River un 7 non aiuta Bellande, con Perry che muove i resti ($136,000) e Bellande che decide di chiamare. Piattone da $637,700 per Perry che raddoppia.

L'azione continua e Rick Salomon lascia il tavolo. Entra in azione Bryn Kenney con un rilancio da $4,000 dal cutoff con 9-5 a quadri. Sean Perry chiama da big blind con 8-7 a fiori. Al flop 2-8-8. Perry con trips di 8 fa check-called a $10,000, e fa check anche al turn quando esce un 7 di picche che gli completa il full. Kenney continua nel suo bluff con una puntata da $23,000, e Perry continua a preparare la trappola limitandosi a chiamare. Al River Q e altro check di Perry che stimola la 3-barrell di Kenney a $64,000. Perry va di check-raise a $219,000 e porta a casa il pot da $359,8000.

Penultima mano della puntata, stradale a $1,600 di John Andress. Dwan e Bellande chiamano rispettivamente da under the gun e bottone. Michael Schwimer rilancia $4,000 da SB con K-5 a fiori. Bryn Kenney chiama dal BB con 4-4, e chiamano anche gli altri 3 giocatori per un 5 way pot. Al flop 2-4-K con due picche. Schwimer punta $15,000, Kenney rilancia a $52,000 col set, Andress, Dwan e Bellande foldano. Al turn un A di cuori spinge Schwimer a fare check, e questa volta è Kenney a prendere in mano l'azione con una puntata da $71,000 chiamata da Schwimer che al River trova un 5 beffardo che gli fa chiudere la doppia coppia. L'ex pitcher MLB fa check e Kenney spara $165,000, con snap call di Schwimer che perde amaramente il pot da $597,200. "Va bene, è stato divertente ragazzi", le parole di Schwimer che con questo colpo lascia il suo posto al tavolo.