Undicesima puntata della stagione 8 di High Stakes Poker dove Tom Dwan si è messo in mostra con alcuni piatti importanti. Dwan, che iniziava la puntata con 419K, ha chiuso con $723,000.

Iniziamo come sempre dal punto della situazione con gli stack al tavolo al via dell'11° puntata della stagione 8 di High Stakes Poker.

Jason Koon $508,500

Tom Dwan $419,400

James Bord $280,500

Chamath Palihapitiya $225,800

Lazaro Hernandez $225,100

Phil Hellmuth $188,100

Brandon Adams $161,600

Jake Daniels $126,100

Si inizia subito forte alla prima mano della puntata con Jake Daniels che fa $4,000 dal big blind in una mano con straddle di Jason Koon. Daniels ha K-3 off, Koon ha 10-5, sempre off-suite. Al flop A-6-10 Rainbow con Daniels che punta $2,700 e Koon a chiamare. Al turn un altro A di cuori. Daniels punta ancora $9,100 e Koon chiama. Al river l'A di fiori. Daniels con poco più di $100K di stack su un pot da $32K, decide di overbettare $40,000 e costringe al food Koon.

Poco dopo Phil Hellmuth apre a $3,800 con A-10 a quadri. Laz Hernandez fa $8,500 dal cutoff con A-K. Tom Dwan chiama con J-5 a quadri mentre Hellmuth folda. Al flop J-2-9 con due cuori e check call a da $15,000 che replica al turn per $25,000 dopo un 4 di picche. Al river un altro 4, di cuori, e ancora check di Dwan, con bet da $30,000 di Hernandez. Dwan ci ha pensato un po e alla fine ha chiamato incassando il pot da $162K.

Ancora una mano con straddle ed Hellmuth ad aprire dalle prime posizioni per $3,600 con K-9 a picche. Jake Daniels, attivissimo in questa puntata, va di three-bet a 11,500 con A-9 off dal bottone. Tom Dwan, che aveva messo lo straddle, chiama con 9-7. Hellmuth folda lasciandoli in heads up. Al flop abbiamo 4-3-3. Daniels punta $8.200 ma Dwan rilancia a $30,000 col progetto a colore. Daniels chiama con Asso alto. Al turn un Q di cuori fa sparare altri $40.200 a Daniels in bianco e in bluff e Dwan chiama. Al river arriva un 10 di quadri che fa completare il colore a Dwan che fa check preparando la trappola per Daniels che ci pensa molto prima di fare $90.000. Dwan ha così portato a casa il piattone da $349K. In seguito, Daniels ha detto di non essersi nemmeno accorto del possibile colore.

Ecco gli stack a fine episodio:

Tom Dwan $723,000

Jason Koon $555,300

James Bord $270,100

Jake Daniels $266,000

Lazaro Hernandez $200,800

Chamath Palihapitiya $191,200

Phil Hellmuth $148,000

Brandon Adams $80,300