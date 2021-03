Ancora sfide di poker e questa volta parliamo della heads up poker challenge 2021, lo scontro in arrivo tra Fedor Holz e Wiktor Malinowski.

Non avranno lo stesso appeal di Negranu ed Hellmuth (leggi qui), ma Fedor Holz e Wiktor Malinowski sono due dei migliori specialisti al mondo e potrebbero dare vita ad una sfida di altissima qualità a livello tecnico, molto interessante anche da seguire in live per migliorare il proprio gioco.

Tra Fedor Holz e Wiktor "Limitless" Malinowski ci sono già stati alcuni scambi non troppo amichevoli su Twitter e Malinowski è uno dei giocatori più impegnati ad organizzare queste sfide. Attualmente per esempio è impegnato in un heads-up contro Stefan Sontheimer, che come Fedor è uno dei migliori professionisti di poker tedeschi di sempre, e che ha schiacciato Malinowski.

Proprio su questo fatto Fedor Holz ha incalzato Malinowski: "Ehi, Wiktor, che succede? Vedo che sei schiacciato da Stefan nella tua sfida heads-up. Come va? Le mie condoglianze. Prima che prenda tutti i tuoi soldi, voglio tornare a quell'offerta che hai fatto sul podcast (di Joe Ingram) per farmi sentire ubriaco, per giocare con me a qualunque posta in gioco voglio. Quindi, sì, facciamolo. Ti sfido".

Non si è fatto attendere il video risposta di Malinowski: "Ehi, Fedor, sono qui, ti aspetto tutti i giorni. Sai dove trovarmi. Per ora parli solo. Che ne dici di coinvolgere anche i tuoi due migliori studenti? Posso giocare contro tutti e tre, allo stesso tempo, due tavoli ciascuno, qualsiasi quantità di mani tu voglia. Parli solo. Stai attento a ciò che desideri, amico. Sono qui, aspetto, in qualsiasi momento, unisciti a me".

La sfida è quindi in rampa di lancio e come detto sarà molto interessante visto che se non lo conoscete, Holtz è un giocatore che col nickname "CrownUpGuy", ha vinto più di $ 4 milioni e ha più di $ 32,5 milioni in tornei live, compreso il 2016 da record con $16 milioni incassati in un arco di 10 mesi.