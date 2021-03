Ne avevamo parlato l'altro giorno e ora la challenge tra Fedor Holz e Wiktor Malinowski è realtà e inizierà a breve, dal 5 marzo, con 4 super sessioni giocate in modalità No Limit Hold'em 100/200.

Wiktor 'Limitless' Malinowski ha lanciato la sfida, Fedor Holz l'ha raccolta e il 5 marzo inizia questo scontro in modalità No Limit Hold'em 100/200. Sarà uno scontro titanico che magari non avrà l'impatto mediatico dello scontro tra Polk e Negreanu (o tra Negreanu ed Hellmuth, prossima challenge in cantiere per il canadese che ci ha preso gusto, leggi qui), ma sarà da seguire con attenzione per tutti gli appassionati che potranno imparare qualcosa e migliorare il proprio gioco seguendo questa sfida che sarà trasmessa in streaming su GGPoker.TV e che anche noi di PIW seguiremo passo per passo.

Malinowski è noto come "high stakes end boss" e sta già portando avanti altre sfide. Holz è solo il più grande vincitore di tutti i tempi della Germania con oltre $30 milioni incassati e uno dei più grandi vincitori al mondo, con anche un record di $16 milioni incassati in un arco di 10 mesi nel 2016. Si giocheranno 4 super sessioni, e i due partiranno coi canonici 100 big blind. La partita inizierà il 5 marzo alle 17:45 UTC, e proseguirà l'8 marzo, il 10 marzo e il 12 marzo.