Phil Hellmuth ha vinto in rimonta la prima sfida di High Stakes Duel II contro Daniel Negreanu. Abbiamo parlato dei tilt immancabili di Poker Brat, ma anche della sua grande rimonta vincente. Guarda il VIDEO della prima mezzora della sfida.

E' stata rilasciata sul canale YT di PokerGo la prima mezzora della sfida High Stakes Duel II tra Phil Hellmuth e Daniel Negreanu, andata in onda il 31 marzo e di cui abbiamo già parlato. Nick Schulman ospita i due protagonisti nella puntata The Weigh-In for Round 1 che potete gustarvi prima della mezzora di gioco iniziale di questa sfida: