Dopo la pausa forzata per la pandemia, a Los Angeles torna l'azione cash game del Live at the Bike, con lo streaming e il video di una sessione fiume da oltre 5 ore che vi potete gustare qui.

Il Live at the Bike del Bicycle Casino è il punto di riferimento del poker cash game ad LA, e le sue dirette streaming ci hanno tenuto compagnia anche se le sale da gioco della zona californiana sono state chiuse o operative all'aperto a causa del Covid-19 per la maggior parte degli ultimi 13 mesi.

Dopo la stretta si è tornati in azione, con le ormai note divisorie in plexiglas al tavolo in cui si è giocata una sessione cash game $50-$100 No-Limit Hold’em con un buy-in minimo di $10.000. Guardala qui: