MJ Gonzales è noto nel mondo del poker per essere il coach di Daniel Negreanu e il fondatore di Hybrid Poker, ma nei prossimi mesi lo vedremo protagonista in prima battuta in una serie di challenge heads up, la prima delle quali contro Dan Smith, non proprio un avversario semplice.

Non parliamo di un signor nessuno visto che Dan Smith è attualmente al 5° posto nella all time money list con $37,06 milioni di guadagni nei tornei in carriera (basta guardare la foto qui sopra per avere un idea). I due stanno giocando heads-up $ 500- $ 1,000 no-limit hold'em nella ex Ivey's Room dell'Aria Resort & Casino e dopo una prima sessione in cui Smith ha vinto 32K (e in cui Gonzales era sceso anche a -280K prima di risalire), in due sessioni successive MJ Gonzales ha chiuso a +72K, chiudendo cosi con un guadagno di $42.000.

Le sfide di MJ non si fermeranno di certo qui e ha già lanciato candidature per altre challenge con l'unica imposizione di giocare live. Il prossimo sfidante sarà Wiktor Malinowski in uno scontro sulla base di $1 milione a $1,000 - $2,000 no-limit hold'em. Ha anche ricevuto una sfida da Isaac Haxton, ma i dettagli di quella partita devono ancora essere resi noti.