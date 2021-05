Si torna a giocare a nello studio PokerGo di ARIA per il Round 2 del High Stakes Duel II tra Phil Hellmiuth e Daniel Negreanu. Poker Brat ha vinto il primo scontro da sfavorito, ed è underdog anche nella 2° sfida che si gioca il 5 maggio.

Daniel Negreanu si prenderà la rivincita nel 2° round del High Stakes Duel II? Per i bookmakers sì visto che Phil Hellmuth apre da sfavorito come apriva da sfavorito nel primo scontro. Poker Brat si giocava ad una quota di @2.32 e nelle iultime 48 ore questa quota è ulteriormente salita fino @2.42, evidenza del fatto che anche scommettitori e appassionati credono nel riscatto di DNegs che ora si gioca appena @1.62 di quota.

Per giocare questa rivincita il canadese questa volta dovrà sborsare 100K e non 50K per sedersi al tavolo, mentre Hellmuth utilizzerà i soldi vinti nella prima sfida. Qui potete rivedere la prima parte del Round 1:

Sul Canale YouTube di PokerTube ci hanno pensato Ali Nejad e Nick Schulman a scaldare l'ambiente con una discussione su questa seconda sfida che trovate qui: