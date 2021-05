Continua la stagione 12 di Poker After Dark, il famoso format di poker cash game. Andiamo a vedere le mani più ricche dell'ultima puntata dove Marle Cordeiro ha continuato a prendersi la scena, imbastendo una vera e propria guerra delle due carte con Frank Stepuchin.

Continua l'azione al PokerGO Studio con la stagione 12 di Poker After Dark. Si gioca Texas hold'em cash game $50/$100/$100 (big blind ante). Andiamo a vedere le migliori mani dell'ultimo episodio andato in onda.

Doppio Q-9 tra Richardson e Stepuchin

Straddle da 500 per Frank Stepuchin, con Alan Richardson che chiama con Q-9 a fiori. L'azione a torna a Stepuchin dopo il fold del tavolo, che rilancia a 2.300 con Q-9 a cuori. Richardson si adatta e i due vanno al Flop: 5-A-A. Doppio check replicato anche al Turn su 3 di quadri. Al River un 8 di quadri spinge Stepuchin a fare una bet quanto meno curiosa di 200 su pot da 4.650. Richardson rilancia 1.200 e trova il fold immediato di Stepuchin.

Scala contro scala, Stepuchin perde ancora. Pot da $10,850 per la Cordeiro

Ancora Stepuchin in azione con un rilancio da 300 da cutoff con Q-5. Marle Cordeiro subito dietro chiama con K-10 e si limita al call anche Ilyas Abayev con J-J da big blind. Flop basso (7-9-8) e Abayev punta 300 chiamati da entrambi gli avversari. Al Turn un 6 di cuori. Abayev punta ancora 600, questa volta Stepuchin rilancia a 1.300 con la scala. Chiamano sia Abayev che Cordeiro. Al River 6 di fiori. Abayev check, Stepuchin punta 2.500 con la sua scala bassa, ma anche la Cordeiro ha chiuso una scala, più alta, e chiama incassando un pot da $10,850.

Altro bel pot da $10,950 per la Cordeiro, paga ancora Stepuchin

Mano con straddle 500. Cordeiro apre 1.400 da Under the gun, Stepuchin difende il suo straddle con A-5. Al Flop: J-Q-3. Stepuchin fa check call da 1000 sulla puntata di Cordeiro. Al Turn 5 di fiori e stessa azione, check call di Stepuchin, questa volta da 3.000. Al River un 3 di fiori non cambia la situazione di Stepuchin che questa volta folda sul push della Cordeiro che si fa un altro bel pot da $10,950

Rivincita con pot da $16,050 per Stepuchin su Cordeiro

Stepuchin, e chi se no, apre a 300 da hijack con 9-7, Cordeiro rilancia a 1000 con A-A dal cutoff. Chiama anche Richardson con 9-9 per un 3 way pot interessante che al Flop recita: 6-10-6. Cordeiro punta 1.400 e riceve un doppio call. Al Turn un 8 di cuori e triplo check. Al River un 3 di quadri, Cordeiro esce con 4.300 di puntata, Richardson fold ma call di Stepuchin che con la scala vince il piatto da $16,050 prendendosi una piccola rivincita.

Anche Ronnie Bardah vince contro Stepuchin

Non ci sono solo Stepuchin e Cordeiro al tavolo, non è un head up. C'è anche Alex Ding che aveva dominato nelle due precedenti puntate e in questa è stato un pò più buono, ma in una delle ultima mani rilancia 300 da hijack con 7-2. Lo chiama Ronnie Bardah con A-5 a quadri e poi Stepuchin rilancia 1.100 dal bottone con A-K a fiori. Al Flop un 9-8-A con due quadri spinge Bardah con progetto a colore a puntare 2.500 chiamati da Stepuchin mentre Ding molla l'idea di vincere il piatto e incassare la taglia del seven-deuce da tutto il tavolo. Cal Turn un Q di quadri. Stepuchin punta alto a 7.300. Bardah fa due conti, controlla il suo stack e poi chiama per andare al River con 10 quadri. Bardah con colore chiuso piazza la trappola e fa ancora check ma questa volta Stepuchin gli va dietro e non va la 3° puntata. Per Bardah c'è comunque un bel piattino.