Phil Hellmuth vince ancora l'High Stakes Duel dove è ormai imbattuto da 4 sfide, due delle quali contro Daniel Negreanu che annuncia già un ennesima rivincita.

Anche la seconda sfida di High Stakes Duel II tra Phil Hellmuth e Daniel Negreanu dice male al canadese che è costretto ad arrendersi per la 2° volta di fila a Poker Brat che si conferma imbattuto negli ultimi 4 HU in questo format visto che prima del 2-0 su Negreanu aveva battuto anche Antonio Esfandiari con lo stesso risultato.

Al tavolo 21 braccialetti WSOP, 15 dei quali da recordman Phil Hellmuth che aumenta il proprio ego già smisurato con quest'altra vittoria che gli vale anche 100K. In futuro ne potrebbe incassare altri 200K visto che Kid Poker ha già annunciato un ennesima rivincita. Al momento con questo format Hellmuth ha già scucito 300K ad Esfandiari e 150K al canadese. Il bello che nelle due sfide contro Negreanu, i bookmakers avevano dato in entrambe le occasioni Hellmuth come nettamente sfavorito, e ancora una volta Poker Brat li ha zittiti facendo felice chi ha creduto in lui.

Guarda l'inizio della sessione tra Poker Brat e Kid Poker.