Vediamo le migliore mani e l'azione nell'ultima puntata di Poker After Dark stagione 12, quella in cui entrano in scena due pezzi da novanta del poker mondiale: Mike Matusow e Landon Tice. Andiamo a vedere come sono andati.

Continua l'azione al PokerGO Studio con la stagione 12 di Poker After Dark. Si gioca Texas hold'em cash game $50/$100/$100 (big blind ante). C'è anche la regola del Deuce-Seven (chi vince una mano con 7-2 e mostra riceve 300 dollari da ogni giocatore al tavolo).

Landon Tice si presenta con un pot da $20,450 in un run it twice con Alex Ding

Mike Matusw apre a 300 con Q-10 a quadri e trova la 3bet di Alex Ding a 900 con Q-J dopo di lui. Dal bottone Tice opta per una 4bet a 2.000 con K-J a cuori. Chiama solo Ding e si va al flop: J-5-2 Rainbow. Con appena 8K davanti, Ding mette nel piatto 4.550. Tice lo mette ai resti e i due optano per un run it twice. Nel primo escono un 5 e un 2 a quadri mentre nel secondo un doppio 8 che fa incassare tutto il pot da $20,450 a Tice

20K per Frank Stepuchin contro Ronnie Bardah

Mano con straddle a 200, Frank Stepuchin punta 700 da Under the gun con K-K e trova un doppio call da Ilyas Abayev con J-J dopo di lui e anche da Ronnie Bardah con K-Q dal big blind. Al Flop 9-Q-3 Rainbow e Stepuchin continua a puntare 1.300 ricevendo un altro doppio call. Al turn un 6 di cuori. Ancora Stepuchin bet per 3.500, Abayev folda ma Bardah chiama al River con un 2 di picche. Bardah fa check, Stepuchin manda i resti per 6.950, i resti di Bardah che chiama ma il piatto da $20,300 va a Stepuchin.

Abayev slitta contro il monout della Cordeiro

Ancora J-J per Abayev che apre a 300 da under the gun e trova il call della Cordeiro con 10-10 dopo di lui. Chiama anche Bardah con K-10 a cuori dal bottone ma Tice da SB decide di controbilanciare a 2.100 con 7-2. Abayev chiama ma la Cordeiro manda i resti per $8,975. Tice è costretto a foldare il suo 2-7, ma Abayev con i Jack chiama e i due decidono per un run-it-twice. Con un 10 già bruciato da Bardah e un solo out nel mazzo le cose si fanno difficili per la Cordeiro, ma la prima carta del flop è proprio il 10 di fiori mancante mentre il 2° board viene vinto ovviamente da Abayev.

Gli Assi premiano la Cordeiro contro Stepuchin

Tutti food fino a Stepuchin che dal bottone da 700 con 10-6 a fiori. Abayev chiama con 9-7 a fiori ma poi arriva la Cordeiro che con A-A rilancia a 2.800. Stepuchin manda i resti (13K), Abayev folda, e chiama solo la Cordeiro con 8.800 davanti. Il board non aiuta Stepuchin a craccare gli Assi della Cordeiro che fa un bel pot da 24K.