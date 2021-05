Brutta sessione per MJ Gonzales, il coach di Daniel Negreanu che si sta confrontando in questi giorni con diverse sfide cash game high stakes. In particolare MJ sta giocando contro Dan Smith una sfida high stakes NLHE 500$/1.000$ dall'Aria Resort Casinò.

Continua la sfida High Stakes NLHE 500$/1.000$ dall'Aria Resort Casinò di Las Vegas tra MJ Gonzales e Dan Smith che nelle ultime ore si sono affrontati nella 4° sessione, andata nettamente a Dan Smith. Proprio Smith dal suo account twitter ne da notizia.

Smith ha chiuso la sessione con altri 290K di profitto e porta il suo vantaggio a $378,000. Anche Gonzales ha commentato suo social dicendo di essere stato sfortunato con alcuni cooler con QQ contro KK ma anche JJ perdente contro A-5. "Qualche Hero calls e qualche grande bluff mi hanno permesso di rimanere vivo e di perdere "solo" 290K", queste le parole del coach di Negreanu.

Per giovedì è in programma la 5° sessione, quella che potrebbe far fuggire Smith, ma potrebbe anche riportare in corsa MJ Gonzales.