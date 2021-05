Daniel Negreanu non molla, anzi rilancia, e dopo le prime 2 sconfitte ha deciso di giocare un terzo round al High Stakes Duel II, format in cui Phil Hellmuth rimane imbattuto.

High Stakes Duel II continuerà con un terzo round tra Phil Hellmuth e Daniel Negreanu, dopo che Poker Brat ha vinto le prime due sfide col canadese, e porta il suo record ad un perfetto 5-0 in questo format.

Kid Poker per giocare il 3° scontro dovrà mettere sul piatto 200K questa volta, visto che ha perso il primo da 50K e anche il 2° da 100K, e ogni volta la puntata si raddoppia mentre ovviamente Poker Brat potrà utilizzare i soldi già vinti dalle prime 2 sfide, senza dimenticare che Hellmuth aveva azzerato con un netto 3-0 anche Antonio Esfandiari prima di DNegs.

Arriverà il 3-0 anche su Negreanu per Phil Hellmuth, auto elettosi da tempo il miglior giocatore di poker al mondo? La data è fissata per il 23 giugno, e sarà interessante anche vedere come si schiereranno i bookmakers questa volta, visto che negli States era possibile scommettere su questa sfida, ed in entrambi i primi 2 round Hellmuth era nettamente l'underdog, ovvero lo sfavorito.