Ultima puntata di Watch Your Step con l'episodio 6 della stagione 12 di Poker After Dark. I giocatori hanno deciso una variante del Seven-Deuce rendendo J-6 i nuovi 7-2 e questo ha rilanciato un pò l'azione al tavolo, specialmente tra Ronnie Bardah ed Ilyas Abayev che se le sono date di santa ragione.

Continua la stagione 12 di Poker After Dark. Si gioca cash game $50/$100 NLH con possibilità di straddle a $200, la regola del Seven-Deuce (ma cambiata per questa puntata) con 7 giocatori impegnati al tavolo. Vediamo le mani più interessanti dell'ultima puntata.

Prima mano a Ding e J-6 sono i "nuovi" 7-2

Alla prima mano i giocatori decidono di cambiare la regola del Seven-Deuce facendo scegliere al fato le due nuove carte che prenderanno il posto del 7-2 (chi vince una mano con queste due carte riceve $200 da tutti i giocatori seduti al tavolo), ovvero alle prime 2 carte del flop della prima mano. La mano inizia subito con lo straddle a 200 di Ronnie Bardah e il rilancio a 600 dal bottone di Marle Cordeiro con A-K. Chiama Alex Ding dal BB con Q-J a fiori. Bardah folda e si va al Flop con J-6-Q Rainbow (saranno quindi J-6 le nuove carte valide per il deuce-seven). Ding floppa doppia coppia e fa check/call sulla continuation bet della Cordeiro a 500. Al Turn un 4 di cuori apre al doppio check. Al River un 2 di picche con Ding che punta 3.500 e spinge al Gold la Cordeiro

Pot da $3,025 di Ronnie Bardah su Ilyas Abayev

Straddle a 200 di Frank Stepuchin, Ilyas Abayev si limita al call con K-J off da under the gun, Bardah chiama dal piccolo buio con A-10 a fiori, Landon Tice completa da BB con 7-3 a picche, Stepuchin check con 8-2. Al Flop abbiamo 6-10-K con coppia + progetto a colore di Bardah che esce puntando 575. Tutti fold fino ad Abayev che chiama con top-pair. Al Turn un 8 di picche e doppio check. Al River un A di cuori. Bardah punta 1.075, Abayev decide di non pagare, mostra il suo K e getta le carte nel muck mentre Bardah recupera il pot da $3,025.

Nuovo scontro tra Ronnie Bardah ed Ilyas Abayev

Esattamente la mano successiva ancora Bardah in azione, rilancia 550 con 4-3 a fiori ed Abayev tribetta a 1.300 da SB con A-K. Mike Matusow folda (aveva messo lo straddle a 200) e si va ad un 2 way pot che al Flop recita A-2-A. Entrambi fanno check e si va al Turn che è un 9 di cuori e ancora doppio check per una carta gratis. Al River un 5 di quadri completa la scala per Bardah che punta 2500 dopo l'ennesimo check di Bardah. Abayev decide di chiamare e ancora una volta è Bardah ad incassare il piatto da $7,900. Poche mani dopo ancora Bardah in azione, decide di fare una 3-bet preflop con J-6 che fa foldare tutti. Bardah mostra J-6 e per la nuova regola del nuovo Seven-Deuce incassa $200 dollari da tutti i giocatori al tavolo.

Pot da $9,450 per Abayev contro Ding

Ding rilancia 600 da cutoff con Q-6 a quadri. Abayev 3-bet a 1400 con J-6 dal big blind quindi vincendo avrebbe anche i $200 a testa da tutto il tavolo. Ding chiama e si va al flop in testa a testa che recita J-6-6 per un full floppato da Abayev che va di slow play col check. Ding col trips di 6 decide di puntare 1000 e trova il call di Abayev. Al Turn un 10 di cuori. Ding punta ancora 2200 e Abayev chiama. Al River un 7 di cuori. Continua la trappola di Abayev che fa check. Ding è sospettoso e si limita al check con Abayev che incassa $9,450 di piatto e $200 a testa extra.

Colore per Mike Matusow e pot da $5,350 su Landon Tice

Matusow apre a 600 dal bottone con 8-5 a fiori, lo chiama Tice che aveva messo lo straddle e che spizza K-10. Al Flop 5-7-6 Rainbow per un doppio check. Al Turn un K di fiori apre il progetto a colore per "The Mouth" che punta 1000 sul check di Tice che chiama. Al River un 3 di fiori completa il progetto di Matusow che punta ancora 1000. Insta-Calo di Tice che paga il pot da $5,350 a Matusow.

Questi gli stack al termine della puntata con solo Alex Ding (-$10.000) e Ronnie Bardah (-$22.000 nonostante i colpi di questa puntata che gli hanno fatto recuperare parte delle perdite) che risultano in negativo.

Frank Stepuchin $40,700

Alex Ding $39,650

Marle Cordeiro $31,100

Ilyas Abayev $28,450

Landon Tice $25,525

Mike Matusow $21,000

Ronnie Bardah $16,725