Si continua a parlare di sfide nel mondo del poker e di High Stakes Duel dove Phil Hellmuth è ancora imbattuto dopo le vittorie su Esfandiari e di recente su Negreanu, e dopo il canadese ora Poker Brat potrebbe cambiare avversario. Si parla di Tom ‘durrrr’ Dwan.

Dopo Esfandiari e Negreanu potrebbe toccare a Tom ‘durrrr’ Dwan sfidare "il miglior giocatore al mondo " (sue stesse parole), Phil Hellmuth che nel format Heads up del High Stakes Duel rimane imbattuto. La rivelazione è scappata allo stesso ‘durrrr’ durante un podcast.

In verità lo scontro con Daniel Negreanu non è ancora chiuso visto che il canadese ha chiesto la rivincita, e sarebbe il 3° confronto con Poker Brat in programma per il 23 giugno e con 400K sul piatto.

Per quanto riguarda Hellmuth e Dwan, i due hanno un precedente in testa a testa al NBC Heads-Up Poker Championship del 2008 dove Poker Brat chiuse al 2° posto.