E' iniziata la sfida cash game high stakes tra Landon Tice e Bill Perkins che è andata a Tice che era arrivato fino a +100K di vantaggio anche se alla fine ha chiuso con +$18,000 di profitto.

Dopo tanti problemi e rinvii è finalmente iniziata la sfida tra Landon Tice e Bill Perkins, ci sarà da capire se arriverà al termine visto che col milionario Perkins non è la prima volta che le sfide non vengono poi concluse, tanto che c'è anche una clausola: Perkins dovrà pagare 100mila bigliettoni all’opponente qualora 15mila mani non si giocheranno prima delle Wsop 2021. C’è anche una sidebet per il winner e il player perdente nel mezzo della sfida (10.000 mani) può smettere pagando la sidebet di $200.000.

Nella prima sessione sono state giocate 623 mani sulle 20.000 in programma (bui $200/$400). Esce vincitore per +$18,000 Landon Tice che ad un certo punto era arrivato ad avere un vantaggio di 100K su Perkins.