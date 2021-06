Continua la sfida cash game high stakes tra Bill Perkins e Landon Tice, con quest'ultimo che ha vinto anche la 5° sessione portandosi a +$83.000.

Un altra vittoria per Landon Tice nella sfida cash game 200/400 dollari No Limit Hold’em con Bill Perkins che però non sprofonda. Dopo le prime 2.0045 mani Tice è in vantaggio di +$83.702 su Perkins che comunque continua a reggere, anche se la sfida è sulle 20 mila mani e in proiezione Perkins potrebbe ritrovarsi a perdere 800K circa.

Un numero non casuale visto che la sfida iniziava con un handicap che Tice aveva stimato in 720K (9bb su 100). Nel quinto round sono state giocate 366 mani con Landon che è uscito vincitore di 29.922 dollari. Oltre alle condizioni già elencate, è fissata anche una side bet da $200.000 per il vincitore (Bill Perkins dovrà pagare $100.000 a Tice se 15.000 mani non saranno giocate entro l'inizio delle Wsop 2021) e i due hanno intenzione di sfidarsi almeno 3 volte a settimana. Il giocatore che perde nel mezzo della sfida (10.000 mani) può passare il colpo e abbandonare la gara pagando la sidebet di $200.000.