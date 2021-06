Una nuova puntata di Poker After Dark è andata in onda ed è stata una puntata con tanta azione al tavolo cash game high stakes, specialmente grazie a Pope e Daniels, anche se alla fine il migliore della 10° puntata è stato Bryan Ercolano.

Vediamo l'azione e le mani più interessanti giocate nell'ultima puntata di Poker After Dark, la 10° puntata della stagione 12, la quarta settimana della "Gamblers Delight". Si gioca cash game $100/$200 NLH con possibilità di straddle a $400, la regola del Seven-Deuce e Buy-in minimo di $20,000 per sedersi. Questa la situazione al via:

Trevor Pope $106,200

Dan Shak $72,200

Bryan Ercolano $57,100

Jake Daniels $53,200

Lynne Ji $19,200

Albert Destrade $13,900

Colore contro Colore ma Albert Destrade vince un pot da soli $8.400

Trevor Pope apre a 500 da under the gun con A-8 off, lo chiama Jake Daniels con A-3. Chiamano anche Dan Shak con 4-2 a fiori dal cutoff e Albert Destrade con 7-6 a fiori dallo small blind. Al Flop: K-4-A con due fiori che aprono i progetti a colore di Shak e Destrade mentre Pope e Daniels hanno entrambi top pair con gli Assi. Tutti check fino a Shak che punta 1.500 e trova tre call. Al Turn un K di quadri non sposta la situazione e c'è una serie di check. River gratuito ed è una Q di fiori che completa i colori di Shak e Destrade, meglio quello di Destrade che però fa un misero pot da $8.400 visto che anche al River vanno incredibilmente tutti in check.

Ancora colore contro colore ma questa volta Jake Daniels incassa un pot da $41,000

Lynne Ji apre a 1.000 dal bottone con A-5, Pope lo chiama da SB con A-10, Daniels 3betta a 6.300 da BB con J-8. Shak folda sullo straddle che aveva messo e chiama solo Pope. Al Flop: Q-7-K e check call di Pope sulla bet a 3.700 di Daniel. Al Turn un J, terzo picche sul board e terza puntata di Daniels, questa volta a 9.700. Pope, che ha un 10 di picche in mano, decide di chiamare e al River completa il colore con un 6 di picche. Peccato che una picca ce l'abbiamo anche Daniels, ed è l'Asso. I due però fanno entrambi check e per Daniels c'è un pot da $41,000.

Pot da $113,700 tra Pope e Daniels, per 3/4 vinto da Daniels

Azione frizzante con Daniels che mette un triplo Straddle a 1.600. Tutti fold fino a Pope che aveva messo il doppio straddle e chiama gli 800 mancanti con A-5. La parola arriva a Daniels che spezza A-K a cuori e rilancia a 6.000. Pope non ci sta e mette i resti per circa 50K ricevendo lo snap call di Daniels per un pot che i due decidono di giocare con run-it-twice. Situazione difficile per Pope che sembra sotto un treno e perde il primo piatto, splittando però il secondo con 3-Q-6-Q-3. A Daniels vanno comunque 3/4 del ricco pot da $113,700

Altro bel pot da $69,000 per Daniels su Pope

Pope rilancia 1.000 dal bottone con K-9, Daniels 3-bet a 3.000 con 8-8 da SB e call del solo Pope. Al Flop abbiamo 2-K-5 Rainbow. Daniels punta 2.300 e Pope chiama con la top-pair. Turn: 6 di cuori. Daniels punta ancora 4.300 e Pope si limita ancora al call. Al River abbiamo un 10 di fiori. Daniels questa volta fa check e Pope spara 10.200 su un pot da 20K. Istantaneamente Daniels rilancia a 38.800. Pope entra in tank e dopo diversi minuti annuncia il fold lasciando il pot da $69,000 a Daniels che gioca una bella mano col punto inferiore.

Set-Over Set per Bryan Ercolano, il più vincente della puntata

Ancora Pope con lo straddle e Daniels col doppio straddle ad alimentare l'azione al tavolo. Bryan Ercolano chiama dal bottone con 8-8, Ji fa la stessa cosa dallo small blind con 2-2. Chiamano anche Pope con 10-4 a picche e Daniels con 7-4. Al Flop: 2-5-Q per il set di Ji che fa check assieme a Daniels e Pope mentre Ercolano decide di puntare 2.500. Chiama solo Ji. Al Turn 9 di fiori e doppio check. Al River cambia tutto con 8 che regala il set più alto ad Ercolano che chiama l'all-in di Ji per 8.200 vincendo il pot da $24.900. Con questo colpo finale Ercolano si conferma il più vincente della puntata con un profitto di +42K.