E' stato come sempre il NoS l'evento più ricco della serata. Stavolta la vittoria è andata a 'franklynb8' che ha superato allo sprint 'AlbertoLupo90' e 'dps694'. Bel colpo anche per 'beppex26' che si è imposto nel Need for Speed Turbo dove ha chiuso sesto Manlio 'M.I.1980' Iemina.

Ecco il consueto report sui tornei online. Iniziamo con il Night on Stars che ha registrato quasi 400 entries per un montepremi totale da oltre 35.000 euro. Al termine di quasi 7 ore di gioco l'ha spuntata il player 'franklynb8' che si è assicurato così i 6.494 euro della prima moneta. Battuto in heads up 'AlbertoLupo90' (€4.760) mentre si è arreso qualche minuto prima 'dps694' (€3.489).



E' finito invece fuori ad un passo dal podio il comunque positivo 'skaprince' (€2.557) che ha preceduto nel pay out 'pokernicco23' (€1.875), 'SpeedOne1' (€1.374), 'RenatoINT' (€1.007), 'Vodk4RedbulL' (€738) e 'jam559' (€541). Buone prove, tra gli altri, per i regular Danilo 'T4k3V3ng3r' Rucchetta, 11esimo per 420 euro, e Andrea 'andremonta92' Montanar, 15esimo per 340 euro.



E ieri sera è andato in scena anche il solito Need for Speed Turbo (124 ingressi per 11.160 euro di prize pool) dove è arrivato l'acuto di uno scatenato 'beppex26' che si è messo in tasca più di 2.400 euro. Qui il ruolo di runner up è toccato a '4bet4info11' (€1.808) che è salito sul podio insieme al terzo classificato 'sinsemilla25' (€1.341).



Quarto posto per 'Mr.PuCT' (€994) che si è ritrovato out dopo l'uscita di scena del redivivo Manlio 'M.I.1980' Iemina (€737). Final table per 'ILPECCATORE' (€547), 'paplitoswwe' (€406), '10R.BaggioFL' (€301) e 'ManlnBlackk' (€266).



Per tutte le altre notizie restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I risultati degli MTT online più "corposi" di ieri sera



Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 398

Montepremi Totale: €35.820



franklynb8 - €6.494

AlbertoLupo90 - €4.760

dps694 - €3.489

skaprince - €2.557

pokernicco23 - €1.875

SpeedOne1 - €1.374

RenatoINT - €1.007

Vodk4RedbulL - €738

jam559 - €541



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 124

Montepremi Totale: €11.160



beppex26 - €2.438

4bet4info11 - €1.808

sinsemilla25 - €1.341

Mr.PuCT - €994

M.I.1980 - €737

ILPECCATORE - €547

paplitoswwe - €406

10R.BaggioFL - €301

ManlnBlackk - €266