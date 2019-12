Si è chiuso con un deal alla pari, tra 'lorispecial18' e 'all in230', il Night on Stars del mercoledì sera. Niente accordi invece nel Need for Speed Turbo e nel The Big daily Special dove l'hanno rispettivamente spuntata 'kombu84' e '321Shot'.

Iniziamo il nostro report dal torneo più cospicuo, il Night on Stars da quasi 30.000 euro di montepremi totale (327 entries), dove 'lorispecial18' e 'all in230' hanno optato per uno "split". I 2 si sono infatti divisi 4.732 euro a testa una volta finito fuori dai giochi il terzo incomodo 'eatdonk' che si è comunque consolato con i 2.934 euro del terzo premio.



Ha incassato invece 621 euro il buon Dario 'PinoloPinolo' De Paz che si è piazzato all'ottavo posto. Final table anche per 'F0LLAD0R' (€2.151), 'RiverrDragon' (€1.576), 'D4ll3-4l-D34L3R' (€1.1569, 'saretto_show' (€847) e per 'giusva52' (€455) mentre si è arreso poco prima l'altro regular Gaetano 'GAETANO_85z' Preite (€335).



E passiamo al Need for Speed Turbo (122 entries per 10.980 euro) che è stato contrassegnato dall'exploit di 'kombu84'. Per lui è arrivato il bottino da 2.399 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'marghe1956mi' (€1.779), il terzo classificato 'paplitoswwe' (€1.319) e gli esperti Igor 'SMagicS-84' Saia (€726) e Michele 'Lelik53' Limongi (€296).



Chiudiamo con il The Big daily Special (58 entries per 7.700 euro di prize pool) che ha registrato il trionfo del player '321Shot' per 2.195 euro di vincita. Qui l'ultimo ad alzare bandiera bianca è stato 'BurgerKing82' che si è messo in tasca più di 1.400 euro. Poco prima era toccato ad 'alainvignali' (€1.024) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'ManlnBlackk' (€716), 'ZioBerlusca' (€530), 'grugi89' (€408), 'storiadamore' (€316), 'leynia92' (€245) e 'Azzurra66' (€199).



Per tutte le altre notizie restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Need for Speed e Big daily Special a 'kombu84' e '321Shot'



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 327

Montepremi Totale: €29.430



lorispecial18 - €4.732*

all in230 - €4.732*

eatdonk - €2.934

F0LLAD0R - €2.151

RiverrDragon - €1.576

D4ll3-4l-D34L3R - €1.156

saretto_show - €847

PinoloPinolo - €621

giusva52 - €455



*Deal



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 122

Montepremi Totale: €10.980



kombu84 - €2.399

marghe1956mi - €1.779

paplitoswwe - €1.319

KINGHEDER - €978

SMagicS-84 - €726

glen20085 - €538

MoChuisle7 - €399

Lelik53 - €296

lupettoman - €262



The Big daily Special [€5.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 58

Montepremi Totale: €7.700



321Shot - €2.195

BurgerKing82 - €1.477

alainvignali - €1.024

ManlnBlackk - €716

ZioBerlusca - €530

grugi89 - €408

storiadamore - €316

leynia92 - €245

Azzurra66 - €199