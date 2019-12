E andato stavolta a 'sofsant', che ha superato in volata Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni e Angelo 'Mirko313' Patanè, il Night on Stars Super KO Edition che caratterizza tutti i giovedì sera del poker online italiano.

Quella di ieri è stata la serata dell'atteso Night on Stars Super KO Edition da 250 euro di buy in (50 entries per un montepremi totale da 78.750 euro). Stavolta, al termine di oltre 7 ore di gioco, si è imposto lo scatenato 'sofsant' che tra prima moneta e taglie si è messo in tasca un bottino davvero niente male da 16.458 euro.



Ha provato a fermarlo fino alla fine il buon Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni che però si è dovuto arrendere all'heads up per 7.656 euro di premio complessivo. Poco prima aveva alzato bandiera bianca l'altro regular Angelo 'Mirko313' Patanè, terzo per 4.113 euro, mentre si è ritrovato out ad un passo dal podio il player 'thebest1987' (€3.867) che ha preceduto nel pay out Gabriele 'KingMAvE911' Re (€2.075), 'Federico nap' (€2.644), 'elestars' (€1.350), Andrea 'makemef0ld' Emanuele (€1.708) e 'KanguroJack1' (€1.696). Decimo posto per Igor 'SMagicS-84' Saia (€1.164).



E come ogni giovedì sera si sono giocati anche il Need for Speed Turbo, il The Big daily Special e il Master Giove 6 Max del circuito iPoker. Nel primo ha avuto la meglio 'IMuCkTheNut', per quasi 3.000 euro, dopo aver battuto al Final Table i rivali 'BIGPOPPA2503' (€2.220), Andrea 'Andreacigna' Pini (€1.674), 'BLACKANGUSMB' (€1.262), 'Iapello' (€951), 'DuBaire' (€717), 'Raley90' (€540), 'tek699' (€407) e 'DonRiver910' (€307).



Negli altri 2 tornei l'hanno invece rispettivamente spuntata 'Joex889' per 3.149 euro e 'ganjaka' per 1.782 euro. Da segnalare il buon piazzamento del grinder Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€335) nel Big daily.



Per tutte le altre notizie restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Angelo 'Mirko313' Patanè



Night on Stars Super KO Edition [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 350

Montepremi Totale: €78.750



sofsant - €16.458

TESTADIDONNA - €7.656

Mirko313 - €4.113

thebest1987 - €3.867

KingMAvE911 - €2.075

Federico nap - €2.644

elestars - €1.350

makemef0ld - €1.708

KanguroJack1 - €1.696



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 162

Montepremi Totale: €14.580



IMuCkTheNut - €2.945

BIGPOPPA2503 - €2.220

Andreacigna - €1.674

BLACKANGUSMB - €1.262

Iapello - €951

DuBaire - €717

Raley90 - €540

tek699 - €407

DonRiver910 - €307



The Big daily Special [€8.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 97

Montepremi Totale: €13.400



Joex889 - €3.149

al.go.ritmo - €2.269

Fantastik55 - €1.655

INFINITY18 - €1.193

38557218 - €838

fourbears - €657

Pipp0Manier0 - €487

Zio_poldo - €380

Everbrun1 - €335



Master Giove 6 Max [€4.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 60

Montepremi Totale: €5.400



ganjaka - €1.782

PECORETTOOOOO - €1.134

ReV0Ltz - €783

HippYcr4ck - €594

V0dKaL3m0N42 - €432

Th3Gr3atGatsby - €297