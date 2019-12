Venerdì sera da protagonista per 'Madness92' che si è imposto nel Night on Stars dove ha chiuso sesto il buon Lorenzo 'PowerBluff91' Merone. Sono andati a segno anche 'franklynb8' nel Need for Speed Turbo e 'kekkopoket' nel The Big daily Special. Ecco il report...

Partiamo dal Night on Stars che nell'occasione presentava un montepremi da oltre 27.000 euro grazie alle 305 entries totali. Qui, come già anticipato, l'ha spuntata il player 'Madness92' che si è assicurato una prima moneta da 5.156 euro. L'ultimo a mollare è stato 'LAPULCE27', secondo per 3.779 euro, mentre si è arreso qualche minuto prima 'RISPETTO85' (€2.770).



Si è fermato invece ad un passo dal podio il regular Lorenzo 'PowerBluff91' Merone che si è comunque messo in tasca più di 1.000 euro di premio. Final table anche per 'Pongoplay' (€2.031), 'SamaelWish' (€1.488), 'Sk1llsg4m3' (€800), 'bloodelf740' (€586) e 'viciorich' (€430). Da segnalare il piazzamento a ridosso dei migliori di Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti (€230).



E passiamo al Need for Speed Turbo, da 8.460 euro di prize pool (94 entries), che ha registrato l'acuto di 'franklynb8'. Per lui è arrivato un bottino davvero niente male da 2.009 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'R3s1nSword_b' (€1.477) e il terzo classificato 'riccardoQ7' (€1.086).



Chiudiamo con il The Big daily Special (37 entries per 5.500 euro di montepremi) dove ha prevalso 'kekkopoket', per 1.719 euro di vincita, ai danni di '321Shot' (€1.114) e 'leynia92' (€747).



Night on Stars [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 305

Montepremi Totale: €27.450



Madness92 - €5.156

LAPULCE27 - €3.779

RISPETTO85 - €2.770

Pongoplay - €2.031

SamaelWish - €1.488

PowerBluff91 - €1.091

Sk1llsg4m3 - €800

bloodelf740 - €586

viciorich - €430



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 94

Montepremi Totale: €8.460



franklynb8 - €2.009

R3s1nSword_b - €1.477

riccardoQ7 - €1.086

kkmakk - €799

MDAG108 - €587

MatJoke - €432

popymusic - €318

MMAROMA - €278

Frankye4dita - €244



The Big daily Special [€5.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 37

Montepremi Totale: €5.500



kekkopoket - €1.719

321Shot - €1.114

leynia92 - €747

ManlnBlackk - €527

KillTh3Fish - €404

SpiterfuLL - €330

HotTuna888 - €261

INFINITY18 - €197

Zio_poldo - €165