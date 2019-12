Domenica sera come sempre contrassegnata dal Day1 del Sunday Special. Stavolta si è preso la scena 'ted1187' che ha chiuso in testa ai 99 left. Già archiviato invece il Sunday High Roller che ha registrato la vittoria di 'KTP0KP' ai danni di 'CoolerMode' e Simone 'simopascu96' Pascucci.

Iniziamo dal Sunday Special che ha registrato ben 1.182 entries per un montepremi totale da oltre 106.000 euro. Qui, al termine di un lungo Day1, sono rimasti in corsa appena 99 player con in testa al gruppo lo scatenato 'ted1187' che ha accumulato uno stack da 426.567 gettoni virtuali. Alle sue spalle si sono fatti strada 'byebyebella', al momento secondo con 338.507, e '#QuaCCosa', terzo con 326.851.



Seguono, nell'ordine, '..Pushami..' con 322.838, 'Matissemilu' con 298.303, 'Riccardo8891' con 283.707, Gianni '19Patatone64' Lissi con 257.593, '-POKERCRUSHH-' con 241.177, 'YeGoGor' con 229.054 e 'mr.perons' con 227.937. Tra i migliori troviamo anche il sempre ottimo Giuseppe 'peppruocc' Ruocco, 13esimo con 192.993, e Andrea 'ImB0sc495' Boscani, 32esimo con 133.470.



Sono stati già assegnati invece i 6.362 euro messi in palio nel Sunday High Roller (129 entries con 250 euro di buy in). A incassare il bottino è stato 'KTP0KP' che ha avuto la meglio in volata sul runner up 'CoolerMode' (€4.783) e sul terzo classificato Simone 'simopascu96' Pascucci (€3.596). Final table anche per 'glen20085' (€2.703), 'andrea832' (€2.032), 'siross57' (€1.528), 'J.Mizu97' (€1.149), 'utete01' (€864), Alessandro 'alesiena17' Siena (€864).



E chiudiamo con il solito Need for Speed Turbo (158 entries per 14.220 euro di prize pool) dove si è visto in action, e alla grande, il mitico Michele 'Lelik53' Limongi che si è piazzato terzo per 1.632 euro di premio. Hanno fatto meglio soltanto 'Iwas_Fish99', secondo per 2.165 euro, e 'MoChuisle7', primo per 2.873 euro di moneta.



Per tutti gli aggiornamenti sui tornei online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Sunday Special [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.182

Montepremi Totale: €106.380

Player Left: 99

Top Ten Day1



1. ted1187 - 426.567

2. byebyebella - 338.507

3. #QuaCCosa - 326.851

4. ..Pushami.. - 322.838

5. Matissemilu - 298.303

6. Riccardo8891 - 283.707

7. 19Patatone64 - 257.593

8. -POKERCRUSHH- - 241.177

9. YeGoGor - 229.054

10. mr.perons - 227.937



Sunday High Roller [€25.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 129

Montepremi Totale: €29.025

Final Table Pay Out



KTP0KP - €6.362

CoolerMode - €4.783

simopascu96 - €3.596

glen20085 - €2.703

andrea832 - €2.032

siross57 - €1.528

J.Mizu97 - €1.149

utete01 - €864

alesiena17 - €864



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 158

Montepremi Totale: €14.220

Final Table Pay Out



MoChuisle7 - €2.873

Iwas_Fish99 - €2.165

Lelik53 - €1.632

craKKato94 - €1.230

vikingjuve86 - €928

LORDPOKER698 - €699

Kawi84 - €527

cardellino93 - €397

MrMarlboro94 - €299