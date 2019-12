Sono rimasti in 144 a contendersi la vittoria nello speciale Explosive Sunday andato in scena in formula 'Anniversary' con un montepremi ben più alto del normale. Già concluso invece il Sunday Big dove si è imposto 'CRIFE0806' sul compagno di deal 'simopascu96'.

Ma partiamo dal torneo dell'anniversario iPoker, l'Explosive Sunday da 100 euro di buy in e da 35.000 euro di montepremi garantito, che ha registrato 383 entries totali con 144 player unici che sono riusciti a passare al Final Day. Al momento è volato in testa 'ngaetano11' che ha accumulato uno stack da 222.083 gettoni virtuali.



Alle sue spalle si è fatto strada 'Balzagat' che ha chiuso il Day1 con 184.808. Podio temporaneo anche per '2ManyLeaks' che con 139.673 gettoni ha preceduto '7oracolo1' (137.194), 'cicciopasticci0' (135.557), 'P13tr4N3r4' (134.145), 'Biri07501' (125.637), 'FinalFantasyVIII' (124.068), 'incognita27' (111.562) e 'cristallinaoolt' (106.171).



Diversi i regular ancora dentro al torneo. Tra questi troviamo anche Roberto 'STAMP0ITALIA' Vaira con 87.655, Umberto 'themilioner89' Calabrese con 86.914, Matteo 'DarkSoulRead' Calzoni con 82.187, Andrea 'Andreacigna' Pini con 75.305 e lo short Fabrizio 'fabrywct' Privitera con quasi 30.000.



E ieri sera si è giocato e già concluso il Sunday Big da 20.000 euro (155 entries con 109 euro di buy in). Al termine di quasi 7 ore l'ha spuntata 'CRIFE0806' che si è assicurato un bottino da più di 3.700 euro dopo aver battuto in heads up il compagno di deal 'simopascu96' che si è comunque consolato con un secondo premio da 3.697 euro.



Niente accordo invece per 'UPROFSSOR888', terzo classificato per 2.350 euro. Final table anche per 'liliiliii' (€1.750), 'GuePequeno1' (€1.200), Andrea 'Andreapini88' Pini (€991), 'jetmarino_jr' (€800), 'Yowatchmewin' (€600) e 'MostronutS' (€400).



Per tutti gli aggiornamenti sui tornei online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Anniversary#2 Explosive [€35.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 383

Montepremi Totale: €35.000

Left: 144

Top Ten Day1



1. ngaetano11 - 222.083

2. Balzagat - 184.808

3. 2ManyLeaks - 139.673

4. 7oracolo1 - 137.194

5. cicciopasticci0 - 135.557

6. P13tr4N3r4 - 134.145

7. Biri07501 - 125.637

8. FinalFantasyVIII - 124.068

9. incognita27 - 111.562

10. cristallinaoolt - 106.171



Sunday Big [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 155

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



CRIFE0806 - €3.703*

simopascu96 - €3.697*

UPROFSSOR888 - €2.350

liliiliii - €1.750

GuePequeno1 - €1.200

Andreapini88 - €991

jetmarino_jr - €800

Yowatchmewin - €600

MostronutS - €400



*Deal