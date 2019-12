Niente da fare per il chipleader del Day1 'ted1187'. Alla fine il Sunday Special l'ha portato a casa 'Gioemil71' che ha battuto in heads up il compagno di deal 'topetto18'. E' andato invece a 'inthebox777' il Night on Stars del lunedì sera.

Partiamo dal grande evento domenicale, lo Special da ben 1.182 entries per un montepremi totale da oltre 106.000 euro, che si è chiuso con l'acuto del regular 'Gioemil71'. Per lui è arrivato un bottino da quasi 15.000 euro dopo aver siglato un accordo con il runner up 'topetto18' che si è aggiudicato un premio da 12.536 euro.



Sul podio, ma senza deal, è salito anche '#QuaCCosa' (€8.094) mentre si è ritrovato fuori poco prima 'ElContee' (€5.739) che nel pay out ha preceduto gli altri finalisti '..ilPeir0s..' (€4.069), 'sgheb' (€2.885), 'VW118kw' (€2.046), 'Mayweathe386' (€1.450) e 'Raley90' (€1.028). Decimo posto purtroppo, con appena 816 euro d'incasso, per il chipleader del Day1 'ted1187'.



E passiamo al Night on Stars che nell'occasione metteva in palio un prize pool davvero niente male da 60.210 euro (669 entries). Qui, al termine di circa 8 ore di gioco, si è imposto 'inthebox777' per 10.447 euro di vincita. Superati allo sprint 'alexcali76' (€7.581, 'lamorrese1' (€5.502), 'kikkolos90' (€3.993), 'G.L.DELEDDA' (€2.897), 'peppeolin' (€2.103), Giovanni 'PICCIONE.G.' Piccione (€1.526), 'FulvioHilTop86' (€1.107) e '1nikos' (€804).



Chiudiamo con il Need for Speed Turbo, da 14.040 euro di montepremi (156 entries), dove si è registrato l'altro accordo della serata. In questo caso sono stati 'ilruotino' e 'klausi193' a dividersi 2.487 euro a testa una volta eliminato il terzo incomodo Alessandro 'alesiena17' Siena che si è comunque consolato con un in the money da 1.612 euro.



Per tutti gli aggiornamenti sui tornei online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Sunday Special [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.182

Montepremi Totale: €106.380

Final Table Pay Out



Gioemil71 - €14.980*

topetto18 - €12.536*

#QuaCCosa - €8.094

ElContee - €5.739

..ilPeir0s.. - €4.069

sgheb - €2.885

VW118kw - €2.046

Mayweathe386 - €1.450

Raley90 - €1.028



*Deal



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 669

Montepremi Totale: €60.210

Final Table Pay Out



inthebox777 - €10.447

alexcali76 - €7.581

lamorrese1 - €5.502

kikkolos90 - €3.993

G.L.DELEDDA - €2.897

peppeolin - €2.103

PICCIONE.G. - €1.526

FulvioHilTop86 - €1.107

1nikos - €804



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 156

Montepremi Totale: €14.040

Final Table Pay Out



ilruotino - €2.487*

klausi193 - €2.487*

alesiena17 - €1.612

juanet27 - €1.215

fitsch16 - €916

marghe1956mi - €690

franklynb8 - €520

Taiadela - €392

GiGi1993.558 - €296



*Deal