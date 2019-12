Lunedì sera da incorniciare per 'isnotallowed' che ha piazzato lo sprint vincente nello speciale Explosive Sunday andato in scena in formula 'Anniversary'. Non male nemmeno 'UPROFSSOR888' e 'AUREBECCAAAA' che si sono praticamente divisi il The Big Daily Special Monday Edition.

E' andato a 'isnotallowed' il torneo dell'anniversario iPoker, l'Explosive Sunday da 100 euro di buy in e da ben 35.000 euro di montepremi garantito. Per lui è arrivato un bottino da oltre 6.500 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'VIVAILPOCHER' (€4.848), Raffaele 'RaffaN5' Francese (€3.588), 'Thnx4YourM0ney' (€2.709), 'roger58 (€1.890), 'Biri07501' (€1.498), Umberto 'themilioner89' Calabrese (€1.145), 'cicciopasticci0' (€788) e 'DancerInTheLight' (€536).



Si è arreso invece quando erano rimasti in 12 a contendersi la vittoria il chipleader del Day1 'ngaetano11' che si è comunque aggiudicato un premio di consolazione da 420 euro. Da segnalare il piazzamento a ridosso dei migliori dei regular 'overlook237' (13esimp per 350 euro) e Simone 'oldMone' Micheletti (20esimo per 210 euro).



E passiamo al The Big Daily Special Monday Edition, da 109 euro di buy in e da 15.000 euro di prize pool (108 entries totali), dove i player 'UPROFSSOR888' e 'AUREBECCAAAA' hanno deciso di dividersi i primi 2 premi. A entrambi sono andati circa 3.000 euro una volta finito fuori dai giochi il terzo incomodo 'DOG_GAME' (€1.844).



Out ad un passo dal podio 'Pendolino98' (€1.326). Final table anche per 'INFINITY18' (€929), 'Blackmore75' (€735), 'Bolognips' (€555), 'Lupodimare71' (€435) e 'streetwolf.9' (€375).



Per tutti gli aggiornamenti sui tornei online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Gli altri risultati dei tornei online...



Anniversary#2 Explosive [€35.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 383

Montepremi Totale: €35.000

Final Table Pay Out



isnotallowed - €6.566

VIVAILPOCHER - €4.848

raffaN5 - €3.588

Thnx4YourM0ney - €2.709

roger58 - €1.890

Biri07501 - €1.498

themilioner89 - €1.145

cicciopasticci0 - €788

DancerInTheLight - €536



The Big Daily Special Monday Edition [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 108

Montepremi: €15.000

Final Table Pay Out



UPROFSSOR888 - €2.996*

AUREBECCAAAA - €3.070*

DOG_GAME - €1.844

Pendolino98 - €1.326

INFINITY18 - €929

Blackmore75 - €735

Bolognips - €555

Lupodimare71 - €435

streetwolf.9 - €375



*Deal