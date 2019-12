Giovedì sera con tanti tornei delle Winter Series in programma. Giocati e già conclusi gli eventi #8, #10, #11 e #12. Restano aperti invece il #7 e il #9. Leggi il report...

Partiamo dal torneo più importante, il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO (Evento #9) da 250 euro di buy in e da oltre 100.000 euro di montepremi totale (468 entries), dove in 25 si sono guadagnati l'accesso al Final Day. Al momento si è preso la vetta 'ntrontato' che ha accumulato uno stack davvero niente male da quasi 2,1 milioni di gettoni virtuali.



Alle sue spalle si sono fatti strada 'Peppeghost75' con 1.893.506 e 'AA74AA' con 1.830.586. Sono ancora in corsa, tra gli altri, i regular Paolo 'folliabartko' Baroni con 1.008.030 e Giada 'Catsniper84' Fang che ha chiuso il Day1 con più di 500.000 gettoni.



Intanto si è fermato anche il No Limit Hold'em 3 Stacks (Evento #7) da 50.000 euro garantiti (554 entries con 100 euro di buy in). Qui è volato in testa, con 61 left, 'Gibozza' (402.636). Lo inseguono 'Roberto 1350' con 348.890 e 'mraxai85' con 341.395. Un po' più staccati troviamo 'RCRSTL92' con 328.058, 'Drew170s' con 323.775, 'carognamatta' con 263.258 e Andrea 'kash'mir1985' Montanari con 248.446.



E passiamo agli eventi che si sono chiusi nella nottata: il No Limit Hold'em SuperStack da 10 euro di buy in (5.975 entries), il No Limit Hold'em Turbo da 25 euro di buy in (742 entries), il No Limit Hold'em 6 Max Turbo da 50 euro di buy in (1.340 entries) e il No Limit Hold'em The Hyper Winter da 25 euro di buy in (1.320 entries).



Nell'Evento #8 l'ha spuntata 'maurolory', per 5.082 euro di bottino, dopo aver siglato un mega-deal con 'pertugio126' (€3.536), 'Bidone91' (€3.603), 'luponero80' (€3.100), 'tigre740' (€3.025) e 'florianom' (€2.619). Successi con deal anche per 'PR0PRI0LUI' (€5.082) nell'Evento #10 e per 'fragolone888' (€3.558) nell'Evento #12.



Niente accordo invece nell'Evento #11 dove si è imposto 'BaDrUnNer96' (€8.888) sul runner up Alessandro 'aleppp' Giannelli (€6.111) e sul terzo classificato 'abcdefg12350' (€4.202).



Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Winter Series in pieno svolgimento...



Winter Series-09: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 468

Montepremi Totale: €105.300

Player Left: 25

Top Ten Day1



1. ntrontato - 2.095.644

2. Peppeghost75 - 1.893.506

3. AA74AA - 1.830.586

4. @rm@ndo90 - 1.772.880

5. frankiek358 - 1.745.711

6. KatnissEverd - 1.418.759

7. thebest1987 - 1.143.766

8. 0_HELLMUT_0 - 1.087.784

9. franklynb8 - 1.024.840

10. Paolo 'folliabartko' Baroni - 1.008.030



Winter Series-08: NL Hold'em SuperStack [€30.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 5.975

Montepremi Totale: €52.580

Final Table Pay Out



maurolory - €5.082*

pertugio126 - €3.536*

Bidone91 - €3.603*

luponero80 - €3.100*

tigre740 - €3.025*

florianom - €2.619*

nicolabart84 - €848

janlu75 - €595

MoneyGringo - €418



*Deal



Winter Series-10: NL Hold'em Turbo [€50.000 GTD]

Buy-in: €25+R

Entries: 742

Montepremi Totale: €50.000

Final Table Pay Out



PR0PRI0LUI - €7.361*

Peraz77 - €6.487*

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €4.131

LeTenaglie - €2.955

EtnaClan - €2.114

esaurito69 - €1.512

ANTO893 - €1.082

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €774

ISABOO'21 - €554



*Deal



Winter Series-12: NL Hold'em The Hyper Winter [€25.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 1.320

Montepremi Totale: €29.040

Final Table Pay Out



fragolone888 - €3.558*

mrhake00 - €3.130*

superion80 - €2.704*

kin1972 - €1.479

fanti069 - €1.038

ROSEJACK9083 - €728

marins35 - €511

Wu_Ranay - €359

blablabla779 - €252



*Deal



Winter Series-11: NL Hold'em 6 Max Turbo [€60.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.340

Montepremi Totale: €60.300

Final Table Pay Out



BaDrUnNer96 - €8.888

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €6.111

abcdefg12350 - €4.202

Mario 'MAGIpoker87' Magistro - €2.890

poiguardiamo - €1.987

Gianmarco 'giammystars' Vergoni - €1.367

mazzinga78 - €940

Eugenio 'Eugol93' Sanchioni - €686

Mdamarostega - €686