Non solo Winter Series nella serata di ieri. Si sono infatti giocati anche il The Big daily Special, il Great 8 PKO e il Master Giove 6 Max. Ecco come sono andati...

Iniziamo dal The Big daily Special che nell'occasione proponeva un montepremi totale da oltre 8.000 euro (61 entries con 109 euro di buy in). Qui, al termine di quasi 6 ore di gioco, si è imposto il solito grande 'tostovip' che si è assicurato una prima moneta da 2.045 euro. Battuto in heads up 'OMG.J.Daniel' (€1.499) mentre ha chiuso terzo 'DOG_GAME' (€1.044).



Si è ritrovato invece fuori ad un passo dal podio l'altro regular Andrea 'Andreapini88' Pini che si è comunque messo in tasca 737 euro. Final table per 'alessia05' (€518), 'UPROFSSOR888' (€404), 'Blackmore75' (€332) 'streetwolf.9' (€254) e per 'leynia92' (€211).



E passiamo al Great 8 PKO, da 2.000 euro garantiti, dove si è fatto vedere il buon Andrea 'tahiti75' Bertacca. Il toscano ha sbaragliato la concorrenza e ha così incassato, tra KO e primo premio, un bottino da più di 1.000 euro. Sono andati in the money anche 'fourbears' per 483 euro e 'Morteperpio' per 332 euro. Bolla piena purtroppo per 'Nisello1'.



Chiudiamo con il Master Giove 6 Max, da 4.320 euro di prize pool (48 entries), che ha registrato l'exploit di 'ManeLefin' (€1.598) arrivato ai danni del runner up 'LoSplasho' (€950) e del terzo classificato 'spaghetti111' (€648). Da segnalare nel torneo il sesto posto centrato da Giulio 'ovett0grinder' Sonnino (€302).



Per tutte le altre notizie restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I risultati del Big daily Special, Great 8 PKO e Master Giove 6 Max



The Big daily Special [€8.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 61

Montepremi Totale: €8.100

Final Table Pay Out



tostovip - €2.045

OMG.J.Daniel - €1.499

DOG_GAME - €1.044

Andreapini88 - €737

alessia05 - €518

UPROFSSOR888 - €404

Blackmore75 - €332

streetwolf.9 - €254

leynia92 - €211



Great 8 PKO [€2.000 GTD]

Buy-in: €88

Entries: 20

Montepremi Totale: €2.000

Pay Out



tahiti75 - €1.015

fourbears - €483

Morteperpio - €332



Master Giove 6 Max [€4.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 48

Montepremi Totale: €4.320

Pay Out



ManeLefin - €1.598

LoSplasho - €950

spaghetti111 - €648

sa11ella - €475

Andrea3187 - €346

ovett0grinder - €302