Venerdì sera pieno d'impegni per gli amanti delle Winter Series. Tra i tornei in programma anche i 2 Progressive KO (Eventi #9 e #13) e il 6 Max (Evento #15). Ecco come sono andati...

Winter Series - Iniziamo il nostro report dal torneo più corposo, il No Limit hold'em Progressive KO da 250 euro di buy in e da ben 105.300 euro di montepremi totale (468 entries). Qui, al termine dei 2 Day, l'ha spuntata 'Peppeghost75'che tra prima moneta e taglie si è messo in tasca 17.452 euro. L'ultimo a mollare è stato 'KatnissEverd' che si è comunque consolato con un premio complessivo da 10.583 euro.



Sul podio è salito pure '@rm@ndo90' (€7.470) mentre ha chiuso quarto 'franklynb8' (€3.872). Da segnalare il 15esimo posto di Paolo 'folliabartko' Baroni (€930) e il 22esimo della bella e brava Giada 'Catsniper84' Fang (€814).



E passiamo all'altro No Limit hold'em Progressive KO, quello da 50 euro di buy in e da 76.590 euro di montepremi (1.702 entries), dove si è imposto 'so-puvriell'. Per lui è arrivato un bottino da 8.837 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'Bombonera81' (€4.751), 'pazzesca1969' (€4.010), 'gigiolo' (€2.144), 'Nike97100' (€1.884), 'babyjane176' (€1.807), 'Tommaso 'TCsrl' Carletto (€800), 'Ettore15865' (€1.076).



E' andato invece a 'ILL3S' (€10.407) l'unico 6 Max della serata (Evento #15). Successi anche per 'psytrance770' (€5.833) nel NL Hold'em Win The Button Turbo (Evento #16) dove si è piazzato terzo il regular Diego 'ritardato70' Testa (€2.872), 'Myskin87' (€5.156) nel No Limit Hold'em Turbo (Evento #17) e 'mariocrys' (€3.182) nel No Limit Hold'em The Hyper Winter (Evento #18).



Archiviato anche l'Evento #14, il No Limit Hold'em SuperStack da 5 euro di buy in (6.879 entries per oltre 30.000 euro di prize pool), che ha registrato il successo di 'edofatto' (€3.772) ai danni del compagno di deal 'morfeus78' (3.186).



Winter Series-09: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 468

Montepremi Totale: €105.300



Peppeghost75 - €17.452

KatnissEverd - €10.583

@rm@ndo90 - €7.470

franklynb8 - €3.872

frankiek358 - €3.359

ntrontato - €4.308

Pokerlet - €2.165

thematrix91 - €1.504



Winter Series-13: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.702

Montepremi Totale: €76.590



so-puvriell - €8.837

Bombonera81 - €4.751

pazzesca1969 - €4.010

gigiolo - €2.144

Nike97100 - €1.884

babyjane176 - €1.807

Tommaso 'TCsrl' Carletto - €800

Ettore15865 - €1.076



Winter Series-15: NL Hold'em 6 Max [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 716

Montepremi Totale: €64.440



ILL3S - €10.407

DODYLUKKY - €7.156

alienomuto - €4.921

tony8284 - €3.384

75charlie75 - €2.327

Streetcardo - €1.600



Winter Series-16: NL Hold'em Win The Button Turbo [€40.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.394

Montepremi Totale: €40.000



psytrance770 - €5.833

giack086 - €4.093

Diego 'ritardato70' Testa - €2.872

disgonnesso - €2.016

TATACCIO - €1.415

Davide 'MANTO989' Mantovani - €993

ESENGABLU - €697

ra-nik-787 - €489

NemesisWise - €343



Winter Series-17: NL Hold'em Turbo [€40.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 2.023

Montepremi Totale: €44.506



Myskin87 - €5.156*

the2012 - €4.356*

1RoBThEGoD1 - €4.356*

IBYWEIW - €2.184

x-muccio-x - €1.533

Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga - €1.076

CASTALDADO - €755

patanalessa - €530

MircoNovantotto - €372



*Deal



Winter Series-18: NL Hold'em The Hyper Winter [€20.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 1.025

Montepremi Totale: €22.550



mariocrys - €3.182*

vizioso581 - €2.782*

Alberto 'ALBERTO9001' Carannante - €1.736

specialino - €1.222

PHOENIX-X107 - €861

Michele 'Smaikol93' Guerrini - €606

RsBgd - €427

Bob_Aiese - €301

simonlagn - €212



*Deal