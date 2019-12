Venerdì sera del poker online italiano contrassegnato anche dai trionfi di 'leynia92' nel The Big daily Special, 'loli17' nel Master Venere e 'kingmignoz' nel Venerdì Deepstack.

Partiamo dall'evento targato 888poker, il solito The Big daily Special (57 entries con 109 euro di buy in), che stavolta ha registrato l'acuto di 'leynia92', per un bottino da 2.138 euro, ai danni del runner up 'SpongeBod' (€1.448). Sul podio è salito pure il buon 'ElonMusky' (€998) mentre si è fermato poco prima 'SpiterfuLL' (€698).



Final table anche per 'fedeanse' (€516), '321Shot' (€398), Simone 'simopascu96' Pascucci (€299), 'Fantastik55' (€239) e per 'HotTuna888' (€194).



E passiamo ai 2 tornei del network iPoker: il Master Venere da 3.782 euro di montepremi e il Venerdì Deepstack da 5.210 euro. Nel primo si è imposto 'loli17' (€1.040) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa 'fame97' (€700), 'lucrezione12' (€530), 'NeedOneMoreGlass' (€359), Pasquale '1paco72' Plevano (€265), 'gfdhsjdfbhbigq' (€199), 'ELIOS865' (€161) 'B3AfraidOFM3' (€132) e 'SonicMaster' (€113).



Il secondo è andato invece a 'kingmignoz' (€1.065) che ha superato nello sprint decisivo i rivali 'MissGrey' (€781) e 'JuGliaglione' (€589).



Per tutte le altre notizie restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Pasquale '1paco72' Plevano, quinto nel Master



The Big daily Special [€5.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 57

Montepremi Totale: €7.500



leynia92 - €2.138

SpongeBod - €1.448

ElonMusky - €998

SpiterfuLL - €698

fedeanse - €516

321Shot - €398

Simone 'simopascu96' Pascucci - €299

Fantastik55 - €239

HotTuna888 - €194



Master Venere [€2.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 85

Montepremi Totale: €3.782



loli17 - €1.040

fame97 - €700

lucrezione12 - €530

NeedOneMoreGlass - €359

Pasquale '1paco72' Plevano - €265

gfdhsjdfbhbigq - €199

ELIOS865 - €161

B3AfraidOFM3 - €132

SonicMaster - €113



Venerdì Deepstack [€3.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 296

Montepremi Totale: €5.210



kingmignoz - €1.065

MissGrey - €781

JuGliaglione - €589

MarcoKQ - €443

Cuscinett1 - €302

Ansiolin - €234

gracety89 - €182

ilsignorbaroni - €130

pokerobin860 - €99