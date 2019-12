Sabato sera all’insegna delle Winter Series, con altri sei titoli assegnati e dove i giocatori online JoJordans e I.R.D.C.999 si sono aggiudicati i premi più alti di giornata, arrivando a sfiorare i dieci mila euro.



Winter Series - Partiamo proprio dall’evento #19 il €100 NL Hold'em Progressive KO da €40,000 garantiti. Qui il player JoJordans si è aggiudicato un primo premio del valore totale di €8.199, sconfiggendo nel finale vennerux, che vince €6.406. Chiude il podio MiuraType, terzo per €3.186.



Segnaliamo poi il successo raggiunto da I.R.D.C.999 nell’evento #21, il €50 NL Hold'em [6-Max] da €40,000 garantiti. Un primo posto che gli ha permesso di incassare una moneta da €8.189. Runner-up SNTBFM72, secondo per €5.631. Sul gradino più basso del podio sale invece Rex_Nigrum 83 per €3.872.



Nella notte vittorie anche per Formica1988 e Pjro666. Il primo fa suo l’evento NL Hold'em Turbo incassando €5.510, mentre il secondo vince il torneo NL Hold'em 8-Max Turbo, trionfando per €5.274. Qui segnaliamo anche il terzo posto centrato da Gaetano ‘GAETANO_85z’ Preite, che vince €2.715.



Si sono invece concluso con dei deal l’evento #20 vinto da gimmiscia per €3.338 e l’evento #24 vinto da CeCh9O, che si è assicurato un primo premio del valore di €3.166.



Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Altri sei titoli assegnati alle Winter Series

Winter Series-19: €100 NL Hold'em Progressive KO, €40,000 Guaranteed

Buy-in: €100

Entries: 683

Montepremi Totale: €61.470

1 JoJordans €8.199

2 vennerux €6.406

3 MiuraType €3.186

4 alfocresh €2.856

5 AAggr0DonKK €2.127

6 segas98 €2.160

7 PERUGINOD0C €1.193

8 pinariallu €828

9 Deciocavallo €984



Winter Series-20: €5 NL Hold'em SuperStack, €20,000 Guaranteed

Buy-in: €5

Entries: 6.443

Montepremi Totale: €28.349

1 gimmiscia €3.338*

2 vitto.220 €2.418*

3 capdan65 €2.647*

4 ilfigliaccio €1.323

5 Nuzzieddu474 €928

6 bobbemalley1 €651

7 stregone463 €457

8 rambo955 €321

9 mikybe7 €225

*deal



Winter Series-21: €50 NL Hold'em [6-Max], €40,000 Guaranteed

Buy-in: €50

Entries: 1.216

Montepremi Totale: €54.720

1 I.R.D.C.999 €8.189

2 SNTBFM72 €5.631

3 Rex_Nigrum 83 €3.872

4 AstonMpattyn €2.663

5 aleppp €1.831

6 Karim1702 €1.259



Winter Series-22: €25 NL Hold'em [Turbo], €30,000 Guaranteed

Buy-in: €25

Entries: 1.736

Montepremi Totale: €38.192

1 Formica1988 €5.510

2 rupture28 €3.866

3 roc140 €2.713

4 dockletter €1.904

5 KKsplit €1.336

6 nidola84 €938

7 silvers88 €658

8 RidiciSopra €462

9 Parente93 €324



Winter Series-23: €50 NL Hold'em [8-Max, Turbo], €30,000 Guaranteed

Buy-in: €50

Entries: 726

Montepremi Totale: €32.670

1 Pjro666 €5.274

2 simopascu96 €3.784

3 GAETANO_85z €2.715

4 G.L.DELEDDA €1.948

5 AndyDrive €1.397

6 Hadler23 €1.002

7 ubisor €719

8 Don Turiddu7 €516

9 Maravilla011 €426



Winter Series-24: €25 NL Hold'em The Hyper Winter, €20,000 Guaranteed

Buy-in: €25

Entries: 1.181

Montepremi Totale: €25.982

1 CeCh9O €3.166*

2 croketalan69 €2.766*

3 ildruido23 €2.766*

4 gcappuccio €1.402

5 stammchinevuai €994

6 Direttore12 €705

7 Iwas_Fish99 €500

8 pan.ciock €354

9 Gioemil71 €251

*deal