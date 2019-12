Vittoria sfiorata per il reg online Matteo 'DarkSoulRead' Calzoni, che cade ad un passo dal traguardo e lascia la vittoria al player MissGrey, che trionfa nel torneo settimanale Master Saturno.



Poker online - Si parte dal torneo giornaliero The Big daily Special, dove a concludere la sua corsa in prima posizione ci ha pensato il player contendro, che vince €1.875. Nel finale sconfitto il reg SpiterfuLL, secondo per €1.206. Sul podio anche AmandaLiar, che vince €825.



Passiamo al Master Saturno vinto da MissGrey per €812. Nel finale sconfitto nel testa a testa finale il regular Matteo 'DarkSoulRead' Calzoni, runner-up per un premio da €533. Sale invece sul gradino più basso del podio il player Janukozza, che vince €380.



Chiudiamo con l’evento Sabato Deepstack dove al primo posto ha chiuso la sua corsa il player mepelpi20, una vittoria che gli è valsa un premio da €968. Nel finale sconfitto miloliffo1, che si consola con un premio da €710. Terzo posto infine per patrician, che vince €535.



Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Poker online MTT

The Big daily Special [€5.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 46

Montepremi Totale: €6.000

1 contendro €1.875

2 SpiterfuLL €1.206

3 AmandaLiar €825

4 321Shot €585

5 simopascu96 €450

6 g3m3ll0 €360

7 picciurro14 €285

8 Miserabile91 €225



Master Saturno [€2.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 57

Montepremi Totale: €2.536

1 MissGrey €812

2 Matteo 'DarkSoulRead' Calzoni €533

3 Janukozza €380

4 Datway777 €256

5 stefanoliu €193



2.500€ Sabato Deepstack

Buy-in: €20

Entries: 269

Montepremi Totale: €4.734

1 mepelpi20 €968

2 miloliffo1 €710

3 patrician €535

4 Kikonos92 €402

5 Pulcina23 €275

6 aceofheart44 €213

7 NobodyHome €166

8 Sickari0 €118

9 forzalupi88 €89