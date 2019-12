Sono rimasti in 45 a giocarsi l'Evento #27, il Sunday Special KO Edition da oltre 158.000 euro di montepremi, delle Winter Series. Già archiviati invece gli Eventi #25, #26, #28, #29 e #30. Ecco come sono andati...

Winter Series - Iniziamo dall'unico torneo ancora in corso d'opera, l'atteso Sunday Special KO Edition (Progressive KO) da 250 euro di buy in (704 entries), che ha registrato il passaggio al Final Day di appena 45 giocatori. Al momento si è preso la vetta del count lo scatenato 'pinksblack' che ha chiuso il Day1 con uno stack da 2.338.862 gettoni virtuali.



Lo inseguono 'AfterTheRa1n' con 2.209.855 e il regular Carmine 'Ezechiele94' Claps con 1.895.651. Tra i Top Ten troviamo anche 'POWER-STRONG96' con 1.687.983, Mario 'hhrrr' Pulcini con 1.460.390, Luca 'KILLUCK' Daelli con 1.411.261, 'TRACHETEeBOOM' con 1.128.336, 'davibello70' con 1.110.249, 'castorinok8' con 1.055.657 e 'Rotten_insid3' con 1.052.688. Al vincitore, oltre alle taglie, andrà una prima moneta da 12.788 euro.



E passiamo ai tornei che sono stati archiviati in nottata: il No Limit Hold'em Progressive KO (Evento #25), il No Limit Hold'em SuperStack (Evento #26), il No Limit Hold'em 6 Max Turbo (Evento #28), il Sunday Supersonic (Evento #29) e il solito No Limit Hold'em The Hyper Winter (Evento #30).



Nel primo, che con un buy in da 50 euro metteva in palio un montepremi davvero niente male da 102.420 euro, l'ha spuntata 'texasflam'. Per lui è arrivato un bottino complessivo da 13.609 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche il runner up 'sololasso' (€6.023), il terzo classificato 'gabry695' (€4.633), 'vtllss' (€3.245), 'danixx86' (€2.026), 'Lucabsnpino' (€1.625), 'ortigapoker' (€1.174), 'Dr.green87' (€1.138) e 'ciccio710' (€1.163).



Negli altri si sono rispettivamente imposti 'Bingia' per 7.368 euro, 'vleroy83' per 9.980 euro, Davide 'MANTO989' Mantovani per 5.752 euro e il pro Manlio 'M.I.1980' Iemina per 4.662 euro.



Davide Mantovani, primo nell'Evento #29, con la Kovats



Winter Series-27: Sunday Special KO Edition [€150.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 704

Montepremi Totale: €158.400

Player Left: 45

Top Ten Day1



1. pinksblack - 2.338.862

2. AfterTheRa1n - 2.209.855

3. Carmine 'Ezechiele94' Claps - 1.895.651

4. POWER-STRONG96 - 1.687.983

5. Mario 'hhrrr' Pulcini - 1.460.390

6. Luca 'KILLUCK' Daelli - 1.411.261

7. TRACHETEeBOOM - 1.128.336

8. davibello70 - 1.110.249

9. castorinok8 - 1.055.657

10. Rotten_insid3 - 1.052.688



Winter Series-25: NL Hold'em Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 2.276

Montepremi Totale: €102.420

Final Table Pay Out



texasflam - €13.609

sololasso - €6.023

gabry695 - €4.633

vtllss - €3.245

danixx86 - €2.026

Lucabsnpino - €1.625

ortigapoker - €1.174

Dr.green87 - €1.138

ciccio710 - €1.163



Winter Series-26: NL Hold'em SuperStack [€30.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 6.198

Montepremi Totale: €54.542

Final Table Pay Out



Bingia - €7.368

dubble-up73 - €5.167

Tainio3 - €3.626

whiteskunk5 - €2.545

Dieghi10 - €1.786

CanusiuM - €1.253

BIGB0SSS - €880

JANARA69 - €617

bettygiramondo - €433



Winter Series-28: NL Hold'em 6 Max Turbo [€60.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.531

Montepremi Totale: €68.895

Final Table Pay Out



vleroy83 - €9.980

Jurij 'Gliaglia80' Naponiello - €6.862

matrioscka - €4.719

G1G3TTO_C4P - €3.245

Tilt0Br4sS - €2.231

notorius1997 - €1.534



Winter Series-29: Sunday Supersonic [€35.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 2.262

Montepremi Totale: €40.716

Final Table Pay Out



Davide 'MANTO989' Mantovani - €5.752

TomVerena - €4.035

stefenpdd93 - €2.832

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €1.987

fioreca90 - €1.395

abert666 - €979

siboney73 - €687

artemide75 - €482

T1ROV1NO - €338



Winter Series-30: NL Hold'em The Hyper Winter [€25.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 1.453

Montepremi Totale: €31.966

Final Table Pay Out



Manlio 'M.I.1980' Iemina - €4.662

DonkBull - €3.271

brando1985 - €2.295

SirYussenIT - €1.611

4fragole - €1.130

simba1173 - €793

bruce2504 - €557

VaiSempreTu - €391

ferdi1957 - €274