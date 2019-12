C'è anche Umberto 'themilioner89' Calabrese tra i 43 left dell'Explosive Sunday, stasera il Final Day con in testa il player 'b4gwell'. Intanto è andato in archivio il Sunday Big dove si è piazzato primo ANNUSALO_1.

Ma partiamo dall'Explosive Sunday che nell'occasione metteva in palio il solito montepremi da 27.500 euro. Qui, al termine di un lungo Day1, sono rimasti in corsa 43 giocatori su 295 entries totali. Al momento è volato in testa 'b4gwell' che ha accumulato più di 440.000 gettoni virtuali. Alle sue spalle si sono fatti strada 'geppodarkson', secondo con 292.643, e 'MarkFog83', terzo con 261.802.



Seguono, nell'ordine, 'DANGEROUSs12' con 246.635, 'LoriReemo' con 237.291, Sharia con 222.813, 'alessandrodeli' con 214.523, 'maiki990' con 199.511, 'Andrea3187' con 199.398 e 'cristallinaoolt' con 195.296. Tra gli altri è ancora in gioco il buon Umberto 'themilioner89' Calabrese che ha chiuso la nottata in 26esima posizione con quasi 100.000 gettoni.



Passiamo al Sunday Big, da 20.000 euro (152 entries con 109 euro di buy in), dove c'è già invece un vincitore. Dopo quasi 9 ore l'ha spuntata 'ANNUSALO_1' per 4.300 euro di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato 'paolivap', runner up per 3.100 euro. Poco prima avevano alzato bandiera bianca pure 'L0ngh1m4n0' (€2.350), 'mai.ki90' (€1.741) e 'Fantastik55' (€1.200).



E i regular 'Fantastik55' e 'paolivap' sono stati protagonisti anche nel Sunday High Roller da 6.000 euro garantiti (24 entries con 250 euro di buy in). I 2 si sono infatti rispettivamente piazzati primo e secondo per 2.700 e 1.800 euro. Con loro sono andati in the money gli altri player 'JOKER75Alex' (€900) e Andrea 'Andreapini88' Pini (€600). Bolla piena purtroppo per 'Ev1t4L4p3st3'.



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Ultimo report sui tornei domenicali



Explosive Sunday [€27.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 295

Montepremi Totale: €27.500

Player Left: 43

Top Ten Day1



1. b4gwell - 441.068

2. geppodarkson - 292.643

3. MarkFog83 - 261.802

4. DANGEROUSs12 - 246.635

5. LoriReemo - 237.291

6. Sharia - 222.813

7. alessandrodeli - 214.523

8. maiki990 - 199.511

9. Andrea3187 - 199.398

10. cristallinaoolt - 195.296



Sunday Big [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 152

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



ANNUSALO_1 - €4.300

paolivap - €3.100

L0ngh1m4n0 - €2.350

mai.ki90 - €1.741

Fantastik55 - €1.200

mimmocola81 - €1.000

1Vener3ram - €800

Lombrico - €600

PeoplesBank - €400



Sunday High Roller [€6.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 24

Montepremi Totale: €6.000

Pay Out



Fantastik55 - €2.700

paolivap - €1.800

JOKER75Alex - €900

Andrea 'Andreapini88' Pini - €600