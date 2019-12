E' andato a 'pinksblack' il Sunday Special KO Edition targato Winter Series. Successi anche per Simone 'simopascu96' Pascucci nell'altro Progressive KO e per Alberto 'ALBERTO9001' Carannante nel 6 Max Deep Hyper.

Winter Series - Ma iniziamo il nostro report dal domenicale, lo Special KO Edition (Progressive KO) da 250 euro di buy in e da oltre 158.000 euro di montepremi totale (704 entries), che si è chiuso con la conferma di 'pinksblack'. Il chipleader del Day1 ha infatti continuato a macinare avversari fino ad arrivare ad un trionfo che gli ha portato in dote più di 25.000 euro tra prima moneta e taglie.



L'ultimo ad arrendersi è stato 'scimmia33' che si è comunque messo in tasca ben 11.903 euro. Poco prima aveva alzato bandiera bianca 'castorinok8' (€8.668). Final table anche per 'mesckinmick' (€6.983), 'mariocrys' (€4.219), 'giangia93' (€3.603), 'lucaseba89 (€2.455), Luca 'KILLUCK' Daelli (€2.831) e 'jyyy02' (€4.132). Da segnalare l'11esimo posto centrato da Carmine 'Ezechiele94' Claps.



E in nottata sono stati archiviati altri 7 eventi: #31, #32, #33, #34, #35, #36 e #37. Nel più importante di questi, il No Limit Hold'em Progressive KO da 100 euro di buy in e da 107.820 euro di prize pool (1.198 entries), l'ha spuntata Simone 'simopascu96' Pascucci (€15.817) che ha superato in volata 'giangia93' (€6.887), '24Lucky_Bet96' (€5.578), '-TheCraZyMan-08' (€4.081), Mario 'MAGIpoker87' Magistro (€2.407), Andrea 'kash'mir1985' Montanari (€3.170), 'LadyRaise81' (€1.867), 'nibiru993' (€1.251) e 'rosanna48' (€867).



Gli altri sono rispettivamente andati a 'playerout144' (€4.292), 'GiaNMy7' (€7.043), 'silver8519' (€6.287), 'notorius1997' (€6.369) e Alberto 'ALBERTO9001' Carannante (€6.327). E' terminato invece con un deal praticamente alla pari, tra 'negranunuts9' (€3.702) e 'davidecalva' (€3.533), il The Hyper Winter da 25 euro di buy in (1.311 entries).



Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Alberto 'ALBERTO9001' Carannante



Winter Series-27: Sunday Special KO Edition [€150.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 704

Montepremi Totale: €158.400

Final Table Pay Out



pinksblack - €25.452

scimmia33 - €11.903

castorinok8 - €8.668

mesckinmick - €6.983

mariocrys - €4.219

giangia93 - €3.603

lucaseba89 - €2.455

Luca 'KILLUCK' Daelli - €2.831

jyyy02 - €4.132



Winter Series-31: NL Hold'em [€30.000 GTD]

Buy-in: €5+R

Entries: 1.952

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



playerout144 - €4.292

Toberian95 - €3.011

akons89 - €2.113

BabyLemon141 - €1.483

Matteo 'sgrillex' Sarais - €1.041

danizx10r - €730

PokerManzo92 - €513

Riccardo89p - €360

Rudioo25 - €252



Winter Series-32: NL Hold'em 8 Max [€40.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 2.261

Montepremi Totale: €49.742

Final Table Pay Out



GiaNMy7 - €7.043

ringhio9002 - €5.020

Donz3lla - €3.578

3N.M0 - €2.551

M.Manco - €1.818

tonyhaas - €1.296

Matteo 'ROONEYmth' Taddia - €924

GIORGIA39 - €659



Winter Series-33: NL Hold'em SuperStack [€30.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 5.285

Montepremi Totale: €46.508

Final Table Pay Out



silver8519 - €6.287

32ata - €4.410

messie_o_pri - €3.095

mahlzeitinLA - €2.172

LotharCerian - €1.524

GIACOFAB - €1.070

giuanny88 - €751

000033380162 - €527

ortigapoker - €370



Winter Series-34: NL Hold'em Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.198

Montepremi Totale: €107.820

Final Table Pay Out



Simone 'simopascu96' Pascucci - €15.817

giangia93 - €6.887

24Lucky_Bet96 - €5.578

-TheCraZyMan-08 - €4.081

Mario 'MAGIpoker87' Magistro - €2.407

Andrea 'kash'mir1985' Montanari - €3.170

LadyRaise81 - €1.867

nibiru993 - €1.251

rosanna48 - €867



Winter Series-35: NL Hold'em Win the Button Turbo [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 866

Montepremi Totale: €40.000

Final Table Pay Out



notorius1997 - €6.369

Madness92 - €4.563

tratturi87 - €3.269

eltafanaro - €2.342

texasmdsb - €1.678

Emiliano 'Grinderush10' Straccialini - €1.202

00ilprincipe - €861

markus89902 - €617

dundu251 - €442



Winter Series-36: NL Hold'em 6 Max Deep Hyper [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 850

Montepremi Totale: €40.000

Final Table Pay Out



Alberto 'ALBERTO9001' Carannante - €6.327

MONIMANKEY60 - €4.350

Tilt0Br4sS - €2.992

ginottu - €2.057

AUMNAMASHIVA - €1.415

Pappagallo83 - €973



Winter Series-37: NL Hold'em The Hyper Winter [€20.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 1.311

Montepremi Totale: €28.842

Final Table Pay Out



negranunuts9 - €3.702*

davidecalva - €3.533*

thomas0373 - €2.093

Giacomo 'James90511' Grossi - €1.469

sucuni99 - €1.031

Dieghi10 - €724

andrea171282 - €508

Giulypoker1092 - €356

Gaetano 'GAETANO_85z' Preite - €250



*Deal