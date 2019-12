Bel colpo per 'cristallinaoolt' che si è imposto in uno dei domenicali più importanti del poker online italiano, l'Explosive Sunday! E' andato a segno anche 'ocirne9622' nel Big Monday.

Iniziamo con l'Explosive Sunday (27.500 euro garantiti) che aveva portato all'ultimo giorno appena 43 giocatori su quasi 300 entries totali. Alla fine i 5.250 euro della prima moneta se li è messi in tasca 'cristallinaoolt' che ha superato in heads up 'SonicMaster', secondo classificato per 3.919 euro. Sul podio è salito anche 'LoriReemo', terzo per 2.887 euro, mentre ha chiuso quarto 'KAppAJ79' (€2.214).



Tra i migliori troviamo anche 'maiki990' (€1.548), 'Sharia' (€1.174), 'solitario1983' (€894), 'MarkFog83' (€619) e 'renzo777' (€456). Soltanto 35esimo invece Umberto 'themilioner89' Calabrese che è arrivato comunque a premio per 165 euro.



E in nottata sono stati assegnati pure i 1.809 euro proposti dal Big Monday (67 entries per 6.030 euro di montepremi totale). Il bottino, dopo più di 4 ore di gioco, è andato a 'ocirne9622'. Superati in volata 'loli17' (€1.206) e 'instantsnapp98' (€905) che hanno preceduto nel pay out gli altri finalisti 'EliteD10' (€603), 'mdimammt' (€452), 'logiudice91' (€332), 'DANGEROUSs12' (€271), 'bruss2' (€241) e 'Giulio 'ovett0grinder' Sonnino' (€211).



L'Explosive Sunday l'ha vinto 'cristallinaoolt'



Explosive Sunday [€27.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 295

Montepremi Totale: €27.500

Final Table Pay Out



cristallinaoolt - €5.250

SonicMaster - €3.919

LoriReemo - €2.887

KAppAJ79 - €2.214

maiki990 - €1.548

Sharia - €1.174

solitario1983 - €894

MarkFog83 - €619

renzo777 - €456



Big Monday [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 67

Montepremi: €6.030

Final Table Pay Out



ocirne9622 - €1.809

loli17 - €1.206

instantsnapp98 - €905

EliteD10 - €603

mdimammt - €452

logiudice91 - €332

DANGEROUSs12 - €271

bruss2 - €241

Giulio 'ovett0grinder' Sonnino - €211