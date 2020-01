Continuano le Winter Series. Ben 6 i tornei che si sono giocati ieri, il più importante si è fermato quando erano ancora in corsa 93 player. Successi negli altri per 'brando1985', 'Concettone57', Rosario 'HELLMATADOR7' Sgammato, 'fainz01' e '8THE-ROUNDER'.

Winter Series - Ma partiamo dall'Evento #40, il No Limit Hold'em Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 130.000 euro di montepremi totale (1.466 entries), che vede ancora in gioco 93 player. Al momento c'è in testa 'molli85' che ha chiuso la giornata con uno stack da 2.216.149 gettoni virtuali. Lo inseguono 'N.Castaldo' con 1.844.120 e 'patti1950' con 1.810.520.



Nei Top Ten troviamo anche 'WellJell_667' con 1.769.216, 'Streetcardo' con 1.750.562, 'LORDPOKER698' con 1.703.609, 'GEKBARON' con 1.661.283, 'orsocattivo2' con 1.612.567. 'SpeedOne1' con 1.610.015 e 'MrMarlboro94' con 1.518.117. Sono sempre in gara, tra gli altri, i 2 regular Manlio 'M.I.1980' Iemina (1.401.374) ed Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti (647.968).



E passiamo agli eventi che si sono già chiusi nella tarda serata di ieri: #38, #39, #41, #42 e #43. Nel primo dei 5, l'altro Progressive KO, l'ha spuntata 'brando1985' per quasi 7.800 euro di bottino tra moneta e taglia. Battuti in volata il runner up Giacomo 'James90511' Grossi (€4.736) e il terzo classificato '8_ACHILLE_8' (€2.682).



Si è invece piazzato sesto Rosario Sgammato (€949) che qualche ora prima aveva messo le mani nel No Limit Turbo da 50 euro di buy in e da 50.130 euro di prize pool (1.114 entries). A 'HELLMATADOR7', questo il suo nick, sono andati 6.517 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche i compagni di deal 'l3ll0888' (€5.077) e 'vsr1900' (€5.187).

A segno anche 'Concettone57', 'fainz01' e '8THE-ROUNDER'



Ecco nel dettaglio i risultati dei tornei di ieri:



Winter Series-40: NL Hold'em Progressive KO [€125.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.466

Montepremi Totale: €131.940

Player Left: 93

Top Ten Day1



1. molli85 - 2.216.149

2. N.Castaldo - 1.844.120

3. patti1950 - 1.810.520

4. WellJell_667 - 1.769.216

5. Streetcardo - 1.750.562

6. LORDPOKER698 - 1.703.609

7. GEKBARON - 1.661.283

8. orsocattivo2 - 1.612.567

9. SpeedOne1 - 1.610.015

10. MrMarlboro94 - 1.518.117



Winter Series-38: NL Hold'em Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 2.319

Montepremi Totale: €61.917

Final Table Pay Out



brando1985 - €7.798

Giacomo 'James90511' Grossi - €4.736

8_ACHILLE_8 - €2.682

Gufo_Reale80 - €1.696

RobotR0CK - €1.553

Rosario 'HELLMATADOR7' Sgammato - €949

sky161066 - €937

yasha.niki - €447

Merlinonero7 - €521



Winter Series-39: NL Hold'em SuperStack [€20.000 GTD]

Buy-in: €5

Entries: 6.366

Montepremi Totale: €28.010

Final Table Pay Out



Concettone57 - €3.788

spi1092 - €2.653

Alexastar817 - €1.862

perdosemprequi - €1.307

poiguardiamo - €917

lucavicini - €644

antmai94 - €452

4S.Ramos - €317

YeGoGor - €222



Winter Series-41: NL Hold'em Turbo [€50.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.114

Montepremi Totale: €50.130

Final Table Pay Out



Rosario 'HELLMATADOR7' Sgammato - €6.517*

l3ll0888 - €5.077*

vsr1900 - €5.187*

ZioCiTtY - €2.704

faarseee - €1.917

uw0000000000 - €1.359

spady86 - €964

birretta82 - €683

greenhouse1926 - €485



*Deal



Winter Series-42: NL Hold'em 8 Max Turbo [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 457

Montepremi Totale: €41.130

Final Table Pay Out



fainz01- €7.002

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €5.140

Enzo Ghinazz - €3.774

Enricoass81 - €2.770

Salento2009 - €2.034

Nino19886 - €1.493

Simone 'simopascu96' Pascucci - €1.096

SpeedOne1 - €805



Winter Series-43: NL Hold'em The Hyper Winter [€25.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 1.363

Montepremi Totale: €29.986

Final Table Pay Out



8THE-ROUNDER - €4.421

.dirticondom. - €3.101

Iacox - €2.176

thecogo - €1.527

dugao81 - €1.072

DavidViola89 - €752

Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti - €528

Davidroor - €370

Angelo 'KingBobo!32' Vietti - €260



