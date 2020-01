Mercoledì da leoni per 'PeoplesBank', Simone 'simopascu96' Pascucci e 'doctor1967'. I primi due si sono divisi praticamente divisi il The Big daily Special mentre l'altro si è imposto nel Master Mercurio.

Iniziamo con il The Big daily Special (42 entries per 5.500 euro di montepremi totale) che ha registrato il deal quasi alla pari tra 'PeoplesBank' (€1.325) e Simone 'simopascu96' Pascucci (€1.498). I 2 hanno deciso di accordarsi dopo l'uscita di scena del terzo incomodo 'grugi89' (€747). Si è arreso invece ad un passo dal podio 'fedeanse' (536).



Final table anche per 'Th3Snatch' (€404), 'alessia05' (€330), 'Maramatto' (€261), 'Favolosa88' (€206) e 'danixx86' (€156).



E passiamo al Master Mercurio (95 entries con 50 euro di buy in) che ha incoronato il player 'doctor1967'. Per lui è arrivato un bottino da 1.163 euro al termine di quasi 4 ore di gioco. L'ultimo a mollare è stato 'solitario1983' che si è consolato con 782 euro. Poco prima era toccato a 'Regghino' (€592) che ha preceduto nel pay out 'DTMR92' (€402), 'sUrPrCiSeMoF' (€296), 'ministro1' (€222), 'Y0uC4ntS33Me' (€180), 'LoSplasho' (€148), '1anonimo1' (€127), 'Z1OS4M198' (€106), 'triller67' (€106) e 'Loooose123' (€106).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Report MTT online di giornata



The Big daily Special [€5.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 42

Montepremi Totale: €5.500

Final Table Pay Out



PeoplesBank - €1.325*

Simone 'simopascu96' Pascucci - €1.498*

grugi89 - €747

fedeanse - €536

Th3Snatch - €404

alessia05 - €330

Maramatto - €261

Favolosa88 - €206

danixx86 - €156



*Deal



Master Mercurio [€3.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 95

Montepremi Totale: €4.227

Final Table Pay Out



doctor1967 - €1.163

solitario1983 - €782

Regghino - €592

DTMR92 - €402

sUrPrCiSeMoF - €296

ministro1 - €222

Y0uC4ntS33Me - €180

LoSplasho - €148

1anonimo1 - €127