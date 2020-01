Archiviati altri 6 eventi delle Winter Series. Il più importante, il No Limit Hold'em Progressive KO da 2 giorni, l'ha vinto 'Cagemc'. Sono andati a segno anche '3N.M0', 'GiGi1993.558', Alessandro 'aleppp' Giannelli, Andrea 'makemef0ld' Emanuele e 'tappa54'.

Winter Series - Ma partiamo dall'Evento #40, il No Limit Hold'em Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 130.000 euro di prize pool (1.466 entries), che ha registrato l'acuto di 'Cagemc' in un Final Day che partiva con 93 left. Per il vincitore è arrivato un bottino complessivo, tra prima moneta e taglie, da quasi 20.000 euro. Sul podio sono saliti anche 'LORDPOKER698' (€8.162) e 'KINGHEDER' (€6.873) mentre ha chiuso soltanto 17esimo il chipleader del Day1 'molli85' (€1.622).



E' andato invece al player '3N.M0' (€9.503), che ha superato in volata 'risu94' (€6.475) e 'Brotherood' (€4.962), il Progressive KO (Evento #44) da 50 euro di buy in (1.929 entries per 86.805 euro di montepremi totale).



Trionfi in nottata anche per i 2 regular Alessandro 'aleppp' Giannelli e Andrea 'makemef0ld' Emanuele. Il primo ha messo le mani nel No Limit Hold'em 6 Max Turbo da 25 euro di buy in (Evento #47) dopo aver siglato un deal con Salvatore 'totosara_93' Saracino (€5.423) e 'Salento2009' (€5.423). Il secondo si è imposto nel No Limit Hold'em Turbo da 100 euro di buy in (Evento #48).



Resta aperto l'Evento #46, il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in (504 entries), che ha registrato il passaggio al Final Day di 32 player. Al momento comanda 'mr.perons' con 1.871.352 gettoni virtuali. Tra i migliori del Day1 troviamo anche Paolo 'folliabartko' Baroni con 1.083.026, Christian 'ninetto1989' Nuvola con 1.041.965, Nicola 'JhonCheever' Cappellesso con 909.173 e Mario 'MAGIpoker87' Magistro con 869.108.

Alessandro 'aleppp' Giannelli



Questo, nel dettaglio, il riepilogo dei tornei conclusi nelle serata di ieri:



Winter Series-40: NL Hold'em Progressive KO [€125.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.466

Montepremi Totale: €131.940

Final Table Pay Out



Cagemc - €19.419

LORDPOKER698 - €8.162

KINGHEDER - €6.873

orsocattivo2 - €3.748

SpeedOne1 - €3.258

Streetcardo - €2.280

GEKBARON - €1.377

jonh8801 - €1.508

WOLFMAAN72 - €730



Winter Series-44: NL Hold'em Progressive KO [€60.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.929

Montepremi Totale: €86.805

Final Table Pay Out



3N.M0 - €9.503

risu94 - €6.475

Brotherood - €4.962

AleTata1 - €2.265

noniteasy - €1.517

gadibe - €2.276

andoras11 - €1.345

abbo_ss93 - €1.099

StarsMoneyMaker - €810



Winter Series-45: NL Hold'em SuperStack [€30.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 5.943

Montepremi Totale: €52.298

Final Table Pay Out



GiGi1993.558 - €7.066

ZioArta - €4.955

seiseisei93 - €3.477

IONNPIANGO - €2.440

pask1993 - €1.713

TheMajor11 - €1.202

A_Powers13_K - €843

alekk2017 - €592

gelbi92 - €415



Winter Series-47: NL Hold'em 6 Max Turbo [€50.000 GTD]

Buy-in: €25+R

Entries: 952

Montepremi Totale: €51.128

Final Table Pay Out



Alessandro 'aleppp' Giannelli - €6.423*

Salvatore 'totosara_93' Saracino - €5.423*

Salento2009 - €5.423*

ZyzzRaver - €2.599

mutoga1 - €1.787

gabrielepat - €1.229



*Deal



Winter Series-48: NL Hold'em Turbo [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 619

Montepremi Totale: €55.710

Final Table Pay Out



Andrea 'makemef0ld' Emanuele - €9.187

bluffman741 - €6.631

Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi - €4.786

marcocad - €3.454

King-0f-Pigs - €2.493

cesaremagni1961 - €1.800

Domenico 'domenlan' Lando - €1.299

Shadowkizz - €938

bonf77 - €677



Winter Series-49: NL Hold'em The Hyper Winter [€25.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 1.415

Montepremi Totale: €31.130

Final Table Pay Out



tappa54 - €4.113*

Mario 'hhrrr' Pulcini - €3.613*

demaus28 - €2.235

korki85125 - €1.569

pietroilbion - €1.101

#QuaCCosa - €773

lorenz955 - €542

Wu_Ranay - €380

WhYoulookM3 - €267



*Deal



Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.