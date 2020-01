Vittoria per 'Joex889' nel The Big daily Special del giovedì sera. E' andato alla grande anche 'MAXBON1970' che si è imposto nel Master Giove 6 Max. Ecco il resoconto dei tornei...

Partiamo dal torneo The Big daily Special che ieri sera ha messo in palio un montepremi totale da 11.400 euro (87 entries con 109 euro di buy in). Qui, come già anticipato, ha prevalso il buon 'Joex889' che ha incassato una moneta da 2.375 euro dopo aver siglato un deal con '321Shot', secondo per 2.233 euro di premio, prima dello scontro decisivo.



Niente accordo invece per il terzo classificato 'ELFERRARI98' (€1.408) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'Sneakyweasel' (€1.015), 'uUghos_' (€713), 'micktao9000' (€550), 'xmodax' (€422), 'Runit2ice' (€3229 e 'streetwolf.9' (€285).



E passiamo al Master Giove 6 Max (61 entries per 5.490 euro di prize pool) dove 'MAXBON1970' ha superato in volata 'LVoldemort' (€1.153), 'Snappino89' (€796), 'anto17bucca' (€604), 'novitz' (€439), 'tarci' (€302) e si è assicurato i 1.812 euro del bottino. Piazzamento in the money anche per '0v3tt0gr1nd3r' (€192) e 'LoSplasho' (€192) mentre è uscito purtroppo in bolla piena 'mdimammt'.



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Deal durante l'heads up nel The Big daily Special



The Big daily Special [€8.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 87

Montepremi Totale: €11.400

Final Table Pay Out



Joex889 - €2.375*

321Shot - €2.233*

ELFERRARI98 - €1.408

Sneakyweasel - €1.015

uUghos_ - €713

micktao9000 - €550

xmodax - €422

Runit2ice - €322

streetwolf.9 - €285



*Deal



Master Giove 6 Max [€4.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 61

Montepremi Totale: €5.490

Final Table Pay Out



MAXBON1970 - €1.812

LVoldemort - €1.153

Snappino89 - €796

anto17bucca - €604

novitz - €439

tarci - €302