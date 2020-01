Bel colpo per 'Jison20' che si è aggiudicato il Sunday Special Progressive KO. E' andato alla grande anche 'TRACYCRAZY' che si è imposto nell'Explosive Sunday dopo aver superato in heads up il comunque ottimo Federico '22UGO33' Piroddi. Ecco il report...

Partiamo dal domenicale targato Winter Series, lo Special Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 180.000 euro di montepremi totale (2.077 entries). Qui, al termine di una 2 giorni da dominatore, l'ha spuntata 'Jison20' per 21.632 euro di bottino tra moneta e taglie. Il chipleader del Day1 ha avuto la meglio in volata su 'thestreet86', secondo per 12.165 euro, e 'AlyAsRuleAA', terzo classificato per 7.420 euro.



Si è fermato invece sul più bello 'bennypennuto' che si è dovuto accontentare della medaglia di legno e di 6.311 euro di premio complessivo. Final table anche per 'AstonMpattyn' (€4.273), 'GiaNMy7' (€6.296), 'thegambler1989' (€1.917), 'N.P.V' (€1.835) e 'maxxxma' (€2.071) mentre si è arreso al decimo posto il regular Lorenzo 'lollos7' D’Antimi (€1.619).



A proposito di regular vanno segnalati i piazzamenti a ridosso dei migliori di Alessandro 'alesiena17' Siena, 11esimo per 1.442 euro, Giulio 'FabioBorini' Sonnino, 22esimo per 1.103 euro, e Alessandro 'aleppp' Giannelli, 24esimo per 887 euro.



E ieri sera è andato in scena anche il Final Day dell'Explosive Sunday (324 entries per quasi 30.000 euro di prize pool) dove si è messo in mostra il player 'TRACYCRAZY'. Per lui è arrivata la prima moneta da 5.503 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up Federico '22UGO33' Piroddi e il/la terzo/a classificato/a 'giudina' (€2.998).



Niente da fare per il leader del Day1 'apokalis' che ha chiuso decimo per 350 euro di premio.



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Winter Series-64: NL Hold'em Sunday Special Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 2.077

Montepremi Totale: €186.930

Final Table Pay Out



Jison20 - €21.632

thestreet86 - €12.165

AlyAsRuleAA - €7.420

bennypennuto - €6.311

AstonMpattyn - €4.273

GiaNMy7 - €6.296

thegambler1989 - €1.917

N.P.V - €1.835

maxxxma - €2.071



Explosive Sunday [€27.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 324

Montepremi Totale: €29.160

Final Table Pay Out



TRACYCRAZY - €5.503

22UGO33 - €4.097

giudina - €2.998

frank92020 - €2.274

POKERAA82 - €1.613

DDEMAxxx86 - €1.245

alessandrodeli - €948

IamOuttaTime - €656

PutinVodka - €484