Ben 7 gli eventi delle Winter Series che si sono chiusi in nottata. Il colpo migliore l'ha piazzato 'ElDonJhoN' che si è imposto nell'Epic Fania Progressive KO. Tra gli altri sono andati a segno anche 'thebest1987' e il grandissimo Thomas 'zawarella' Zavaroni.

Winter Series - Ma partiamo dall'Evento #70, il No Limit Hold'em Epic Fania 6 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da quasi 139.000 euro di montepremi totale (1.544 entries), dove si è messo in mostra 'ElDonJhoN'. Per lui è arrivato un bottino complessivo da 17.486 euro, tra prima moneta a taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa 'oicalob17' (€8.014), 'Eldiablo674' (€8.063), 'pertugio126' (€4.294), 'bet_falco' (€2.851) e 'KTP0KP' (€2.337).



E' andato invece ad uno scatenato 'thebest1987' (€15.327), che ha superato in heads up 'KINGHEDER' (€6.336), l'altro torneone: il No Limit Hold'em Progressive KO da 95.310 euro di prize pool (Evento #76). Sul podio è salito anche 'stocazz16a' (€4.725) mentre si è fermato poco prima il regular Rosario 'HELLMATADOR7' Sgammato (€3.803).



Vittorie in serata anche per il sempre ottimo Thomas 'zawarella' Zavarone, che si è aggiudicato il solito No Limit Hold'em The Hyper Winter da 25 euro di buy in (Evento #79), 'bruco1970' (Evento #74), 'NGACINATU' (Evento #75), 'SirDiabolus' (Evento #77) e per 'majiko15' che si è preso il No Limit Hold'em Deep Hyper da 100 euro di buy in (Evento #78).



Il report sui tornei delle Winter Series



Questi, nel dettaglio, i numeri più importanti dei tornei:



Winter Series-70: Epic Fania 6 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.544

Montepremi Totale: €138.960

Final Table Pay Out



ElDonJhoN - €17.486

oicalob17 - €8.014

Eldiablo674 - €8.063

pertugio126 - €4.294

bet_falco - €2.851

KTP0KP - €2.337



Winter Series-74: NL Hold'em 6 Max [€40.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 2.020

Montepremi Totale: €53.934

Final Table Pay Out



bruco1970 - €7.667

Marco 'pokergus83' Gemma - €5.271

blz2412 - €3.625

TomDilly - €2.492

Danilo 'T4k3V3ng3r' Rucchetta - €1.714

pask1993 - €1.179



Winter Series-75: NL Hold'em SuperStack [€20.000 GTD]

Buy-in: €5

Entries: 6.289

Montepremi Totale: €27.672

Final Table Pay Out



NGACINATU - €3.381*

martignao90 - €2.981*

SoniPoker92 - €1.840

fire_stell - €1.291

moce983 - €906

surprise9 - €636

zena8576 - €446

gluca70 - €313

piazzag23 - €220



*Deal



Winter Series-76: NL Hold'em Progressive KO [€70.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.059

Montepremi Totale: €95.310

Final Table Pay Out



thebest1987 - €15.327

KINGHEDER - €6.336

stocazz16a - €4.725

Rosario 'HELLMATADOR7' Sgammato - €3.803

85koci85 - €2.701

nofearBC - €2.747

sofsant - €1.542

PvreHate - €1.234

truber2 - €910



Winter Series-77: NL Hold'em Turbo Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.346

Montepremi Totale: €60.570

Final Table Pay Out



SirDiabolus - €7.024*

viciorich - €4.112*

ortigapoker - €4.155*

davidenj - €2.630

PRISCOPO - €1.886

Davide 'IronDavid6' Russo - €1.206

MarkWhite66 - €599

elpioco7p - €882

Xen0tron - €466



*Deal



Winter Series-78: NL Hold'em Deep Hyper [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 486

Montepremi Totale: €43.740

Final Table Pay Out



majiko15 - €7.391

mr.perons - €5.381

ziodoni - €3.918

Pongoplay - €2.852

tick-tack515 - €2.077

Mario 'hhrrr' Pulcini - €1.512

Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini - €1.101

JackBruno.J8 - €802

Pein95459 - €584



Winter Series-79: NL Hold'em The Hyper Winter [€20.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 1.288

Montepremi Totale: €28.336

Final Table Pay Out



Thomas 'zawarella' Zavaroni - €4.224

polpoboy22 - €2.968

Arnaldos16 - €2.087

baturino - €1.467

lomega207 - €1.031

MICHELE9911 - €725

mauri_mgm - €509

akqajet - €358

borghini87 - €252